Messi: Newell's se ilusiona con tener a la Pulga

El astro argentino no pasa por un buen momento en Barcelona, pese a que el martes llegó a los 700 goles en su carrera.

Cristian D'Amico, vicepresidente de Newell's, aseguró que no pierde la ilusión de ver a Lionel Messi, astro del Barcelona y el fútbol mundial que ayer alcanzó los 700 goles en su carrera profesional, vistiendo la camiseta del club donde nació.

"No sé si es imposible. Es decisión exclusiva de él y su familia. Nosotros tenemos que tener como dirigentes el mejor contexto posible para que ayude a tomar una decisión", expresó el dirigente en una entrevista con TNT Sports.

En ese sentido, comparó la posible llegada con lo que ocurrió con Diego Maradona en la década de 1990: "Cuando vino Maradona a Newell’s (en 1993) nadie pensaba que podía venir. Ojalá que pueda suceder algo similar con Leo".

“Obviamente no hay que vender humo, es un tema delicado. ¿Qué hincha de Newell’s no sueña con poder ver al mejor jugador del mundo actual con la camiseta del cual es hincha?", agregó el dirigente. Y sentenció: "El tiempo tal vez acomode las cosas, hay que estar tranquilo".

Por último, D'Amico se refirió a la confirmación de la contratación de Ignacio Scocco, quien afrontará su cuarto ciclo en La Lepra: "Sabíamos que tarde o temprano iba a volver a su casa. La camiseta 32 es de él, estaba guardada".

A Menotti le da miedo

"Me imagino a Messi jugando en Newell's y me da miedo, porque yo soy hincha de Rosario Central. A Central no va a ir seguro, por eso lo ideal sería que se retire en el Barcelona, je", disparó César Luis Menotti, director de selecciones nacionales de la AFA, bromeando con el temor que le provocaría verlo al mejor jugador del mundo con la camiseta Leprosa. "Que Messi juegue un año en el fútbol argentino sería un placer y más para los jóvenes, porque Messi tiene un compromiso con la profesión", abundó el extécnico del canalla, entre otros tantos equipos.