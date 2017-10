Messi, el único argentino en el once ideal de la FIFA

Cinco jugadores de Real Madrid y dos de Barcelona, junto a los brasileños del París Saint-Germain Dani Alves y Neymar, y los italianos Gianluigi Buffon (Juventus) y Leonardo Bonucci (Milan), figuran en el Once Ideal de 2017 de la FIFA, según se anunció durante la gala 'The Best', en Londres.





Los cinco jugadores madridistas son los defensores Sergio Ramos y Marcelo, los centrocampistas Luka Modric y Toni Kroos, y el atacante portugués Cristiano Ronaldo, nombrado en el equipo ideal por undécima vez.





Los integrantes del Barcelona seleccionados son el centrocampista Andrés Iniesta y el delantero Lionel Messi.





Completan la lista de elegidos, y únicos que no están actualmente en el campeonato español, el arquero Buffon, el lateral derecho Dani Alves, el defensa central Bonucci y el delantero Neymar, fichado el pasado verano por el PSG procedente del Barcelona.





El Once Ideal de 2017 está formado por: Gianlugi Buffon (Juventus); Dani Alves (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Milan), Marcelo (Real Madrid); Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andrés Iniesta (Barcelona); Neymar (PSG), Lionel Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid).