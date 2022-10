Messi, descartado ante Benfica por la Champions League

En el parte médico que PSG publicó esta mañana en sus redes sociales se informó sobre "una pequeña molestia en el gemelo". Tanto los hinchas del conjunto francés como toda la Selección Argentina, a poco más de un mes para el Mundial Qatar 2022, estarán atentos a las próximas novedades

Ante Benfica y sin Messi

messi.JPG Messi afuera por unos días

De repente, en los 15 minutos libres para la prensa, no se vio la presencia del autor de ocho goles y ocho asistencias en 13 partidos de la 2022-23 entre todas las competencias (dos gritos particularmente en Champions). Otros que también pegaron el faltazo fueron Keylor Navas, Presnel Kimpembe (en rehabilitación), Renato Sanches (en recuperación) y Nuno Mendes (isquiotibiales), quienes no estuvieran con sus compañeros. Messi, finalmente, no integró la nómina de concentrados para enfrentar a los portugueses y, según el parte médico oficial, "es víctima de una pequeña molestia en la pantorrilla".