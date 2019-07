"Merezco ganar algo en el boxeo", aseveró

Una nueva y buena oportunidad se le presenta al púgil de Paraná Daniel El terrible Aquino. El sábado 3 de agosto será visitante de Adrián Chuky Verón en un combate que tendrá en juego el cetro Sudamericano Welter. El combate está pautado a 12 asaltos y será televisado por la pantalla de TyC para todo el país.

“Tengo una pelea importante, otra chance y es por el Título Sudamericano. Estoy con todas las pilas y con muchas ganas de ganar”, confió el entrerriano a Ovación mientras se ponía a tono en uno de los tantos entrenamientos que realiza durante la semana.

Daniel Aquino está tratando de recuperar su mejor nivel, ese que lo llevó a la selección y a viajar por el mundo de la mano de la AIBA. La meta pasa por sumar un cinturón, y posibilidades tiene y esta es otra de ellas. “Lo hablé con mi viejo. Estoy volviendo a sentir lo que sentía antes. Estoy entrenando distinto. Estoy guanteando más, que es lo que me faltó en otras peleas. Creo que se me dan las oportunidades porque merezco ganar algo. Hace varios años que estoy en esto. Hice y dejé de hacer muchas cosas y creo que merezco ganar algo en el mundo del boxeo”.

Adrián Chuky Verón es un boxeador reconocido del país, con una buena trayectoria y en la antesala es el favorito a ganar la contienda. De todos modos, como siempre se dice, combates son combates y Aquino sabe que es así. “Todos pensaron que yo al último rival que me ganó le iba a arrancar la cabeza en el round que yo quisiera y sin embargo me ganó. Peleas son peleas. El Chuky es un boxeador muy conocido, es un buen boxeador, pega, trabaja bien, pero no es un cuco. Yo sé que así como me estoy entrenando voy a llegar bien y puedo ganarle y dar la sorpresa allá, porque él pelea de local. Seguramente le van a armar toda una fiesta y la idea es arruinársela. Quiero volver a Paraná con el cinturón”.

La pelea principal de la noche está pautada a 12 round, con lo cual el trabajo físico, más allá del boxístico, será una de las claves del combate.

“Yo antes me pinchaba rápido por el tema de los entrenamientos, y ahora estoy trabajando muy bien y entrenando para los 12 rounds, así que voy tranquilo, bien preparado y a tratar de hacer todo lo que vengo trabajando para traerme el cinturón”.

El trabajo se intensificó y el paranaense sumó más guanteo que antes.

“Tengo mi gimnasio en Palermo donde vamos de vez en cuando y después estoy muy agradecido con la gente con Juan y Marcelo del Pro Gym que me abrieron las puertas. Estoy trabajando con Toti Garategui, que está a un paso de ser profesional, y después vienen de Santa Fe a guantear conmigo o vamos nosotros. Estamos sumando muchos rounds de guanteo. Además estoy con Leo, un preparador físico que me da una mano. Estoy muy agradecido”.

“Quiero ganar esta pelea. Estoy bien enfocado en ganar este cinturón que es reimportante para después ir por cosas más importantes. Tengo la idea fija de ganarle al Chuky y como dije traer el cinto a Paraná”, rezó el entrerriano en la previa.

Los números de Daniel Aquino son claros y lo animan a soñar. Con la última derrota el Cainchi Aquino llegó a su combate 24 en el campo rentado con 18 victorias, seis por nocaut, y 13 caídas, cuatro por la vía rápida. Ahora tendrá una nueva chance de un cetro Sudamericano en agosto.

La última presentación del entrerriano

La vuelta del boxeador entrerriano al cuadrilátero no fue como lo esperaba, ya que, luego de 10 meses de inactividad, el paranaense se enfrentó en el Estadio de la Federación Argentina de Boxeo, el 4 de mayo, ante el oriundo de la localidad bonaerense de Lobos, residente en La Plata, Matías Raimundo Díaz, y perdió por puntos, en fallo mayoritario, dejando pasar una buena chance. El entrerriano regresa al campo rentado con la oportunidad de ganar un título internacional. La pelea se podrá ver por la señal de cable TyC Sports.