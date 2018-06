Mencho Medina Bello habló de la selección en su estadía en Paraná

"Es una ciudad muy linda, me gusta mucho venir y disfrutar junto a amigos. Oscar Balla, presidente de la Liga de Veteranos, me invitó para estar mañana en el complejo y no dude en quedarme", expresó el ex jugador de Racing y River Plate.





Medina vistió la camiseta de la Selección Nacional y gritó bicampeón de América en 1991 y 1993. Además formó parte de los convocados para el Mundial 1994, compartiendo plantel con Diego Maradona





Reviví toda la entrevista en el siguiente enlace:





El delantero entrerriano, de 52 años, visitó la ciudad de Paraná y se alojará hasta este sábado para presenciar algunos partidos de la Liga de Veteranos. Ramón Medina Bello charló conen el living del hotel que se encuentra hospedado.