Lucas Goldenberg tuvo un 2019 movidito. Logró el ascenso con Platense tras ser campeón en la Liga Argentina y volvió a jugar en la Liga Nacional donde debutó con la camiseta de Sionista. El alero de Paraná se propuso afianzarse en el máximo nivel y con 24 partidos a cuestas demostró que está a la altura de la competencia más importante del básquet nacional. Desde Buenos Aires, donde realiza la cuarentena obligatoria se refirió a su momento, la situación de los profesionales del deporte y bregó por un final de la temporada.

“Personalmente me vino muy bien volver a la Liga, sobre todo después de haberlo logrado con un título y un ascenso. Me parece la forma ideal de volver. Tuvimos un buen arranque como equipo y en lo individual también. Después empezamos a deambular un poco, nos costó el derecho de piso de llegar a la Liga, más allá de que tenemos jugadores de experiencia. Pero bueno, cuesta para todos y a lo último tratamos de levantar y en lo individual también”, comentó el aguerrido jugador a UNO.

Lucas Goldenberg “Me siento un jugador de la Liga Nacional”, expresó Lucas Goldenberg

En ese contexto consideró que su rendimiento lo hace pensar que está para jugar en la categoría, pero al mismo tiempo manifestó que no deberá relajarse. “Me siento parte de la Liga. El haber jugado Liga Argentina me hizo verla de afuera y extrañarla por todo lo que es el ambiente y lo siento diferente. Me siento jugador de la Liga Nacional, pero sé que es algo que tenés que demostrar todos los días al correr de la temporada”, confesó el jugador que promedia 7,8 puntos por partido con 61,4% en dobles y 87,5 en libres y 3,6 rebotes por juego.

EL FORMATO. En la semana el base de Peñarol, el paranaense Juan Cantero, y el escolta de Regatas de Corrientes, el colonense Paolo Quinteros, coincidieron con que se debería volver al viejo formato de competencia de la Liga Nacional en el cual los partidos se disputaban los viernes y los domingos. Ante la consulta sobre el sistema actual de competencia, Lucas, sostuvo que le parece interesante aunque adelantó que le haría algunos retoques.

“Primero quiero decir que los dos jugadores son palabra mayor en el básquet por trayectoria y títulos, pero tengo que disentir. No sé si el viernes y el domingo es la solución. Lo que hay que tratar es de que la gente vuelva a la cancha y que el básquet sea atractivo. Es muy difícil que, con este o con el otro formato, se garantice que vuelva la gente porque la realidad económica afecta mucho. Se habló mucho de que los equipos tenían más tiempo de prepararse cuando jugaban viernes y domingos y no sé. Lo que sí cambiaria del calendario es el tiempo de los partidos. No deberíamos estar 10 días sin jugar y después jugar cuatro partidos en ocho o nueve días. Acomodaría eso, pero no me disgusta jugar un miércoles o un jueves. Este sistema, por ejemplo, te da la posibilidad de estar con tu familia, estar un fin de semana, que con el otro formato sería imposible. Hay cosas por corregir, pero me he acostumbrado y me gusta”, opinó el jugador nacido el 3 de agosto de 1993.

Por otra parte, el jugador surgido en Sionista, comentó que le “encantaría” que se retome la competencia. “Si bien no estamos en la mejor situación, nos debemos el desafío de poder volver y estar mejor como equipos porque esta ha sido una Liga muy atractiva. Por primera vez en años, San Lorenzo no está solo arriba. Pero bueno, la salud está primero y hay que respetar las medidas”, confió el jugador del Calamar, equipo que pelea por mantener la categoría.

LA CUARENTENA. “Nunca esperaba pasar por una situación así y me parece que es inédito para todos. Afectó todas las áreas y todos estamos en una nebulosa medio rara, pero bueno tratando de mantenerme lo mejor posible y estando positivo, confiando en que las cosas van a mejorar”, confió el jugador que está en Vicente López.

Además agregó: “Ni en el receso estuve tanto tiempo parado. Sinceramente siempre me gustó entrenar mucho en el receso porque puedo hacer algunas cosas que durante la temporada no puedo, como hacer otros deportes. Pero nunca estuve tanto tiempo parado sin entrenar, sin tirar al aro. No tiro al aro desde el último partido ante La Unión de Formosa (12 de marzo), así que me siento un poco raro. Intento entrenarme como puedo en estas condiciones, pero no estoy acostumbrado”.

Por Sebastián Gálligo/Ovación