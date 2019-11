"Me picó el bichito y voy a jugar en el CRAI"

"Tuve la suerte y el honor de vestir la camiseta de Los Pumas, jugué quince partidos, y un Mundial Juvenil con Los Pumitas. Pero mi vínculo deportivo está más cerca de lo que es Entre Ríos, porque yo soy de Chajarí y mi club es Curiyú" señaló Nahuel Lobo.

Por estos días el ex jugador de Estudiantes de Paraná pareció un santafesino más. Ya que fue una de las personas visibles que trabajó en la realización del Seven de Querandí que se jugó el pasado fin de semana.

El primera línea hoy vive en la ciudad de Santa Fe, a partir de haber generado Don Lobo, su emprendimiento gastronómico, pero tiene origen entrerriano. "Mi segunda casa es Estudiantes de Paraná, porque jugué mucho tiempo allí, y ahora estoy en Santa Fe, porque es la ciudad que elegí para vivir. En particular para llevar adelante este emprendimiento que se llama Don Lobo".

"Profesionalmente estuve jugando cinco temporadas en el Montpellier de Francia, en el Top 14, viviendo allá junto a un santafesino muy querido como es Maximiliano Bustos. Un pilar de Universitario de Santa Fe, que ha sido muy buen compañero" destacó Lobo, quien también jugó en Los Pumas.

Lobo2.jpg

El regreso al rugby

"Pasaron dos años que no piso una cancha, y hace un par de meses me picó el bichito de vuelta. Estoy comenzando con todos los trámites para lograr mi fichaje en la Unión Santafesina de Rugby. Y el club al que voy jugar sería el CRAI", destacó Nahuel, quien seguramente le aportará mucho al plantel superior de la entidad de la autopista.

Lobo comentó que "vamos a hacer todo lo posible para poder estar a la altura de las circunstancias, si el trabajo me da el respiro suficiente para poder disfrutar del rugby. En la actualidad estoy disfrutando de este emprendimiento, y ahora quiero tener un cable a tierra, y que mejor que el rugby". Agregó que "Me picó el bichito de volver, y ya estoy pensando en el regreso, para lo cual voy a hacer la pretemporada y estar a disposición de los entrenadores, y para lo que me necesiten".

El Seven de Querandí

"Me siento parte de Querandí, la primera ocasión que fui fue hace un par de años, y me hizo acordar mucho al club del cual yo surgí. Me provocó un gran sentido de pertenencia, por eso estoy comprometido y aposté a que salga todo bien, porque esta gente ha trabajado mucho", refirió sobre el Seven a Side disputado el pasado fin de semana.

Finalizó remarcando que "Estamos todos muy emocionados, el objetivo nuestro era que salga todo bien y por suerte así lo fue. Fue una apuesta importante para el Club, y para mi también en lo personal, de poder aportar mi granito de arena, en lo deportivo y en lo extradeportivo".