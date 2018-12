"Me gustaría terminar mi carrera en Europa"

Juan Pablo Cantero volvió a Europa para jugar la Liga de básquet de Portugal. El base de Paraná se sumó la semana pasada al Benfica y tuvo su primer partido.

Luego de su exitoso paso por Olimpia Kings de Paraguay, el goleador confesó que se siente orgulloso de seguir vigente, habló de su estadía y contó que desea terminar su carrera en el Viejo Continente, donde estuvo en sus comienzos cuando jugó en Italia (Dínamo Sassari y del RB Montecatini Terme).

"Es un orgullo que se fijen en uno a los 36 años, significa que todavía estoy en un gran nivel y lo estoy disfrutando y eso hace que todo sea muy llevadero. Físicamente estoy muy bien y todavía disfruto de entrenar", expresó el exjugador de Echagüe y Sionista en diálogo con Ovación.

Cantero explicó que se encontró con una Liga de "mucha competencia" y destacó que forma parte de uno de los equipos protagonistas. "En Portugal son 12 equipos los que juegan la Primera División y 20 en la Segunda. Los 12 son todos de buen nivel, pero hay cuatro, entre esos nosotros que están un escalón por arriba y se ve la diferencia. Ahora, en enero, viene la Copa de la Liga y después una Supercopa que la juegan los ocho primeros equipos, así que hay mucha competencia", resumió el exjugador de Atenas de Córdoba.









El armador señaló que tendrá un papel preponderante dentro del equipo y contó detalles de su estadía. "El entrenador fue claro: quiere que maneje el equipo y que sea el líder. Ni que haga 20 puntos ni ser el líder en robos. Pero eso me sale natural, entonces en función de eso, todo lo demás es como premio", manifestó.

Al mismo tiempo contó que "hace dos meses" lo estaban esperando y que no fue un inconveniente la adaptación. "Para el proceso de adaptación, la edad, la experiencia y el hecho de haber jugado en Europa ayuda muchísimo. Siento que estoy muy cómodo, el club es extraordinario y me estaban esperando, que eso por ahí es un poco el orgullo que me da. Iba a venir en enero, pero se aceleraron los tiempos porque cortaron al americano que estaba jugando en mi posición, así que apenas llegué tuve un entrenamiento y al otro día un partido", declaró el base que fue parte de la Selección Argentina que viajó a Turquía para disputar el Mundial de 2010, pero una lesión lo dejó al margen en la gira.

Cantero contó que luego de una semana en el club se sintió "muy cómodo", definió la ciudad de Lisboa como "espectacular" y dijo que el club "tiene todo".

A propósito del equipo, el tirador contó que se encontró con "un equipo muy bueno" y "jugadores de alto nivel". "Hay seis jugadores que juegan en la Selección Nacional de Portugal y tengo un muy buen base enfrente como para entrenar y seguir en un buen nivel", indicó.

cantero2.jpg



En tal contexto, Juan, con la personalidad que lo caracteriza, no quiere pasar inadvertido y dijo que no toma esta nueva etapa de su carrera como un premio, sino que va por más. "La motivación año tras año viene con desafíos y los premios son anecdóticos. Uno sabe cuando está haciendo las cosas bien o mal. Pero sin dudas esto viene a raíz de hacer las cosas bien. Tengo ganas de seguir en Europa hasta terminar mi carrera. Por eso me lo tomo con todas las ganas y vengo no solo para acompañar, sino para destacarme", expresó el jugador.

Su fe está intacta y su diagnóstico en cuanto a su presente basquetbolístico y físico es muy alentador. "Siento que puedo jugar a gran nivel y que puedo competir físicamente con gente que tiene 12 o 14 años menos que yo. Así que lo que depara mi futuro lo voy tomando torneo a torneo", expresó.

Por otra parte, confió que tuvo otras ofertas de Europa. "A principios de temporada, por junio o julio, casi se me da la oportunidad de jugar la ACB de España, fue por un tema económico si no hubiese estado jugando en uno de los torneos más importantes del mundo".

La meta a corto plazo es el partido del sábado, y Juan contó que desea "empezar a hacer" sus cosas dentro de la cancha para seducir al público del Benfica.

Cantero 3.jpg







SU PRIMER AMOR.

Juan Cantero nació el 19 de septiembre de 1982 y comenzó a jugar al básquet en el Paraná Rowing Club. De allí pegó el salto a La Unión de Colón, donde debutó de manera profesional en el Torneo Nacional de Ascenso de la temporada 2001/2002.

Rowing está viviendo una semana muy particular porque el miércoles por la noche comenzó a jugar la primera final del Torneo de la Asociación Paranaense de Básquetbol ante Ciclista y el domingo será la revancha. Y para Juan no pasa inadvertido. "Disfruto muchísimo ver a mi club en una final y que entre ellos esté un hermano como es Bruno Bearzotti en la cancha y que Mariano Silvestroni sea el técnico. Fui a ver el segundo partido con Crespo y es un orgullo. Ojalá se les dé", manifestó el jugador Remero.