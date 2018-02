Mbappé, que le dijo no al Madrid, se mide contra su ídolo

Kylian Mabppé tenía 17 años cuando recibió el llamado de Zinedine Zidane, que se contactaba con la intención de acordar su llegada a Real Madrid. La comunicación no fue fructífera, pero el joven la recuerda con cariño: "Lo viví como un niño que ve al jugador más grande de la historia de Francia llamándole. Fue honesto conmigo, tuvimos una gran conversación. Al final no me uní al Real Madrid porque quería seguir en mi país, no quería salir tan temprano. Elegí al Mónaco y creo que hice una buena elección"

.

Ahora, Mbappé llegará al Bernabéu pero no para vestirse de blanco. El juvenil francés es una de las principales armas que tiene el Paris Saint Germain para exhibir ante Real Madrid en octavos de final de Liga de Campeones. Y, por si faltase un condimento extra: se medirá contra su máximo ídolo.





Sí, hace algunos años, se dio a conocer una foto de un Mbappé aún más joven en un cuarto repleto de posters de Cristiano Ronaldo. Hoy, se verán cara a cara ¿habrá cambio de camisetas?.