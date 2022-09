Mauro Icardi llegó a Turquía para sumarse al Galatasaray

Icardi ya había mostrado algunos signos de su posible llegada al fútbol turco publicando en Instagram una foto con el tatuaje del León con ojos amarillos y rojos, los colores del Galatasaray. Según la prensa deportiva de Turquía, el jugador es esperado en las próximas horas en Estambul, donde se hará los exámenes médicos de rigor y posterior firma del contrato.

Sin dudas, una de las instituciones más importantes de esa región dio un golpe sobre la mesa con la contratación del ex Sampdoria, Inter y PSG, pero todo esto se contrapone con un detalle que no es menor para la carrera de Icardi: Galatasaray quedó más cerca del descenso que de clasificar a torneos internacionales durante la última temporada y por eso no estará presente ni en Champions League ni en la Europa League.

Icardi, quien debutó con la camiseta de la Sampdoria, es el tercer argentino en dejar PSG en este mercado de pases, siendo Lionel Messi el último hombre en pie en París. Ángel Di María y Leandro Paredes desembarcaron en Juventus.