Mauro Icardi fue separado del plantel del PSG

Según informó el diario deportivo L'Equipe, el ex jugador del Inter se sumó hoy al grupo de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el nuevo entrenador, Cristophe Galtier. Por lo tanto, deberá buscar un nuevo destino para seguir con su carrera futbolística, teniendo en cuenta que todavía no hubo una oferta concreta por él en el mercado de pases.