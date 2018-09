Mauricio Sperduti: "No tengo ninguna excusa"

La necesidad de romper la abstinencia en la red y las urgencias por obtener un resultado positivo motivaron al entrenador de Patronato , Juan Pablo Pumpido, a buscar una nueva sociedad ofensiva. En consecuencia, el DT analizó durante los 15 días que tuvo para planificar el próximo desafío en la dupla de ataque compuesta por Mauricio Sperduti y Ezequiel Rescaldani.

El Gordo arribó a barrio Villa Sarmiento para oficiar de mediocampista por el sector derecho. En esa posición actuó durante dos temporadas en Banfield. Sin embargo los orígenes del rosarino estuvieron en los metros finales. Sperduti debutó en Primera División oficiando como punta.

Solo resta la confirmación del entrenador Santo, pero es casi un hecho que el jugador surgido de la cantera de Newell's de Rosario vuelva a sus fuentes después de dos años. "La última vez que jugué como delantero fue en Colón, donde jugábamos con tres puntas", recordó. "Si bien hace mucho tiempo que no juego ahí no tengo ninguna excusa porque me puedo adaptar. Además me gusta jugar en esa posición y no tengo inconveniente de jugar", agregó, en diálogo con Ovación.

Patronato es el único equipo que en las primeras cuatro fechas de la Superliga no pudo anotar una conquista. "Nos preocupa porque tuvimos situaciones para convertir. Llegamos al arco rival, por momentos jugamos bien. Fallamos y esos errores los hemos pagado caros", se lamentó.

Pumpido manejó varias alternativas para el ataque. Finalmente apuesta por la experiencia del rosarino. Sperduti no lo toma como una presión. "Todos la tenemos porque a nadie le gusta estar en la situación en la que nos encontramos y por eso trabajamos de la mejor manera para salir adelante. El domingo comienza un campeonato nuevo. Tenemos que ganar, de locales debemos sacar puntos como sea y después de visitantes iremos a buscar un punto y si se puede traer la victoria, mucho mejor".

Por otro lado, el rosarino valoró el tiempo de entrenamiento que tuvo Patronato durante el receso por fecha FIFA. Los 15 días de trabajo sirvieron para pulir aspectos que lo llevaron a ubicarse en el último escalón de las posiciones, pero también para descomprimir el ambiente. "Sirvió muchísimo. Trabajamos bastante, con jornadas doble turno. Buscamos la intensidad que no teníamos. Eso ya pasó, hay que llevarlo adelante el domingo porque tenemos que ganar. Tenemos una linda posibilidad para comenzar a ganar y ante un rival directo al que debemos descontarle puntos", aspiró.

El Rojinegro ya enfrentó a un equipo que también está en el campeonato de la permanencia. El primer juego de ese certamen fue derrota del elenco de barrio Villa Sarmiento, pero esa misión se desarrolló en terreno ajeno. El domingo afrontará su primera batalla en su casa. "Comienza un campeonato nuevo. Al que le toque jugar tendrá que dejar la vida. Los partidos son duros, ninguno es fácil. Cuesta hacer goles, cuesta crear situaciones. De local tenemos que comenzar a ganar para poder confiar en nosotros. Estamos haciendo las cosas bien, pero no se están dando los resultados", diferenció.

En otro orden, y ante las dificultades que tiene el equipo para anotar conquistas, resaltó que es determinante conservar el cero en su propio arco. "Es fundamental", aseveró. "Si entramos mentalizados de que el cero en nuestro arco es una situación que nos ayudará muchísimo, es una realidad. Hoy en día no hay partidos con mucha cantidad de goles. Es algo que debemos mentalizarnos y mucho para poder celebrar una victoria", cerró.









La Reserva juega en La Capillita





Patronato y Gimnasia La Plata se enfrentarán esta tarde a partir de las 15 en el predio La Capillita, por la quinta fecha del campeonato de la División Reserva. El Rojinegro buscará reponerse de la dura derrota que sufrió en su visita a Banfield,donde cayó en un categórico 4 a 0. El elenco paranaense registra una victoria y acumula dos empates en el certamen de Tercera División.