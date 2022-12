Mauricio Macri: "Croacia es el mejor equipo del Mundial"

El ex mandatario estuvo en los palcos de los estadios de Doha y presenció distintos partidos del Mundial Qatar 2022 en su rol de titular de la Fundación FIFA. "No creo en las cábalas. Creo que esto es mucho más grave, es algo más profundo, del populismo, que generar la ignominia de alguien que piensa distinto. Que me tilden de mufa, me resbala, no me importa nada porque vengo aguantando la agresión del kirchnerismo, pero es grave porque hacen esto con todo el que piensa distinto", argumentó.