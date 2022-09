Matías Russo vuelve al rugido nacional

Consultado sobre la oportunidad de volver a correr en el Top Race, Russo manifestó: “Me siento realmente acompañado por la categoría que me abrió las puertas y también por Claudio Pfening que me brindó toda su confianza para este proyecto”.

En cuanto a cómo planifica la novena fecha de la temporada, el piloto entrerriano dejó sus sensaciones: “Soy consciente de que estoy fuera de ‘training’ con los autos y no conozco Olavarría. Estoy enfocado en que mi proceso de adaptación sea lo más corto posible, esto no quiere decir que no tenga ganas de estar adelante, pero soy realista de que voy a competir en una categoría muy importante con pilotos que están casi todos los fines de semana arriba de un auto. Tengo mucho trabajo por hacer”.

Además, contó cómo nació la oportunidad de volver al plano nacional. “La posibilidad surgió en la carrera de Rosario, donde Juan Daglio me invitó para la fecha del Series, donde anduve mejor de lo que esperaba porque estoy casi sin actividad y corrí contra pilotos que tienen mayor actividad. Me sentí muy cómodo en el equipo de Claudio Pfenning y por eso se iniciaron las negociaciones para que pueda estar arriba del Lexus de ahora en más”, resaltó.

Por último, Russo destacó la buena predisposición que tuvieron todas las partes involucradas para su retorno. “Me mantengo entrenando para ser al 100 por ciento profesional como este deporte lo requiere y es una muy linda oportunidad para mí. Agradezco enormemente a Alejandro Levy por abrirme las puertas de la categoría, a Pfenning por confiar en mí y Daglio porque fue él quien hizo que en Rosario vuelve a estar arriba de un auto de carreras”, concluyó.