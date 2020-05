Matías Rivera quiere volver a las canchas

Lejos de las canchas, pero con la paleta siempre en la mano, Matías Rivera sigue entrenando en su casa con la ilusión de volver a pisar una en lo inmediato. El paranaense que juega en Primera Profesional no bajó los brazos y siguió con la preparación física. Contó a Ovación cómo es la rutina diaria y confía que serán escuchados para volver a entrenar en los complejos de la ciudad. Luego de una gran preparación física y mental en La Plata para el circuito de la Asociación de Jugadores Profesionales de Padel (AJPP), el joven entrerriano se vio afectado por el coronavirus. Rivera contó cómo fue alejarse de las canchas

“Venía de una pretemporada en La Plata muy dura tras llegar a Primera y después del primer torneo en Concepción del Uruguay se cortó todo por la pandemia. Fue algo inesperado por todo el sacrificio que uno venía haciendo dejando de lado muchas cosas para llegar de la mejor manera al circuito”, manifestó. Y agregó: “A pesar de todo lo que pasamos nunca bajé los brazos seguí entrenando y trabajando en mi casa. Estoy agradecidos a los profesores que siempre estuvieron pasando rutinas y demás”.

Por otro lado el jugador que se encuentra en el puesto 18 del ránking argentino en su categoría contó cómo vive el día a día practivando este deporte. “El padel es un sustento para mí y no poder jugarlo es triste. Los patrocinadores nunca me dejaron de lado y siguen en contacto conmigo. La gente de Bullpadel siempre se comunicó conmigo, pero es entendible el momento que estamos pasando y también se le hace difícil a la gente de Paraná que me acompaña en cada paso que doy”, sostuvo. El momento que atraviesa el país y la suspensión de las actividades a distintos deportivas los golpeó psicológicamente. Matías expresó qué caminos eligió para seguir firme en sus metas.

“Tras el inicio de año que tuvimos lo que pasó me bajoneó un poco por todo lo que hicimos. En lo emocional afectó y costó salir adelante. Fue un mes duro dejando cosas de lado y luego la pandemia nos hizo frenar todo. Fue una preparación física y mental que no pudimos poner en juego. Sabemos que esto va para largo, pero debemos estar tranquilos y firmes para cuando volvamos”. A lo que se sinceró: “Lo positivo de esto es que tuve más tiempo con la familia y ayudó para asentar cabeza en la ciudad, en el laburo y otros aspectos de la vida. El padel es una parte más y me hizo ver lo que doy por este deporte. En este tiempo le di más lugar a otras cosas que me sirvieron en lo personal”.

Extraña las canchas. Por la pandemia los complejos de padel y canchas están cerradas tras los anuncios nacionales de hace más de dos meses. Rivera extraña entrar a una cancha y poder entrenar de la manera que más le gusta. El paranaense, que hace su preparación física y táctica en el complejo del club Palermo o América Padel, pidió a gritos la vuelta de la actividad. Dejando en claro que muchos viven de esta disciplina y es su único sustento diario.

“Estamos todos complicados, más la gente de los complejos que viven de esto y es un sustento para su familia. Vemos mucha gente en la calle, locales y demás, todos sabemos que este es un deporte de menor contacto y que no podamos ir a una cancha nos parece una locura”. Además el jugador pidió que sean escuchados por las autoridades provinciales y locales. “Me gustaría que podamos volver a entrenar con las medidas necesarias y ojalá que el gobierno nos ayude para poder volver a la actividad, el deporte nos hace bien”, afirmó.

Por otro lado remarcó el apoyo que han tenido en los últimos años como disciplina: “En los últimos años el apoyo de la gente del deporte ha sido mayor, siendo que es una disciplina amateur. Por eso tengo fe y creo que vamos a ser el primer deporte en habilitar en la provincia por cómo se juega”.

