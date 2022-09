Matías Orlando se refirió al mote de la "derrota digna"

“Lamentablemente (opina Orlando) esos comentarios salen muy rápido, apenas abrís una aplicación del teléfono los ves”. Se le dice que ahora no es tan común, pero el tucumano de 30 años, 1,83 y 94 kilos, replica: “Quizá en el futuro ganamos tres partidos seguidos pero perdemos uno y sigan con lo de la derrota digna. Haríamos mal en dar importancia a los comentarios. Nosotros sabemos cómo trabajamos, adónde apuntamos. El que comenta no sé si está en condiciones de levantarse siete días a la semana y hacer lo que hacemos, o ni siquiera sé si sabe lo que hacemos. Es muy fácil opinar de afuera. Tanto a los buenos como a los malos comentarios no les doy importancia. El único que me puede juzgar soy yo y el compañero de al lado. Lo que intentamos todos los días es tratar de ser mejores”.