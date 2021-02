Matías Ibáñez: "A mi edad buscaba mayor continuidad"

“Hablé con el presidente de Racing, después con el Mago Capria, que es el nuevo mánager y cuando asumió Pizzi le manifesté las ganas de regresar a Patronato por el hecho de buscar continuidad. Sabía cuáles eran las condiciones cuando fui a Racing, pero el hecho de no jugar se hizo difícil. A mi edad buscaba otra cosa y en Patronato lo podía tener. Al conocer al club, los dirigentes, la gente y la ciudad, la adaptación y todo lo que conlleva a ir a un lugar nuevo iba a ser más fácil. Por eso tomé la decisión de venir para Patronato”, relató Ibáñez, en rueda de prensa vía Zoom.

El arquero, de 34 años, se reencontró con varias caras conocidas en su segundo ciclo en el Rojinegro. “Hay bastantes compañeros que estuvieron en mi paso por Patronato. También hay muchos chicos que en el último semestre tuvieron la posibilidad de jugar y otros que llegaron en este mercado de pases. Es más o menos un 50 por ciento de gente conocida y un 50 por ciento de compañeros nuevos. La predisposición que todos tienen es muy buena. Esperemos que eso continúe durante el año”, aspiró.

El cambio también está orientado a la filosofía de juego. Bajo la conducción técnica de Iván Delfino, Ibáñez observa un Patronato más directo y con mayores recaudos defensivos en relación a la propuesta que pregonaba Gustavo Álvarez, el último entrenador que envió a Mati al arco Santo. “Gustavo intenta sumar la gran mayoría de toques en diferentes zonas para llegar al área rival. En cambio Iván es más directo. Me manifestó que podés hacer 400 pases más que el rival, pero si defendés mal o no sos efectivo en ataque lo terminás pagando porque ahí es donde se definen los partidos. El fútbol argentino está muy parejo y el que entiende eso y sabe que, cuando la pelota está dentro de su área, hay que tratar de sacarla y cuando uno la tiene en el área rival hay que ser efectivos. Hay partidos donde podés tener 10 chances y no meter ninguna o poder llegar una vez y ganar 1 a 0”, analizó.

matias ibañez.jpg Ibáñez se perfila para defender la valla de Patronato el próximo sábado frente a Talleres

El inicio del campeonato está a la vuelta de la esquina. El sábado Patronato visitará a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Kempes. “Es un equipo que se hace fuerte de local, pero sabemos sus puntos débiles y trataremos de sumar. La idea es sumar en todas las canchas. Ojalá sea de a tres, pero si no se puede el punto también servirá. No hay que perder de vista los últimos seis meses de Patronato, donde recién sumó puntos en los últimos dos partidos. Será largo el trayecto hasta el final de temporada, pero cada punto que sumemos fuera de casa será importante”, resaltó.

En el campeonato Patronato disputará siete encuentros en el estadio Grella y seis en casa de sus adversarios. “Hay que tratar de hacerse fuerte de local. Sabemos que a los rivales les cuesta venir a jugar acá porque no le gusta viajar, pero de visitante tenemos que sumar porque nadie te asegura ganar los siete partidos de local”, señaló. “Tenemos que tratar de sumar de visitante la mayor cantidad de puntos posibles. Si es de a uno bien, pero si es de a tres, muchísimo mejor. Hoy en día, al estar todo tan parejo, tenemos que tratar de ser regulares en todas las canchas”, añadió.

Por último recordó que si bien no estará en juego la plaza en la división, cada punto volverá a ser promediado. “Hay que tratar de sumar para estar más relajados cuando haya descenso. En esta temporada se calculan más de 40 partidos. El año que viene sucederá lo mismo y necesitamos cosechar más puntos que partidos jugados. Ese será el primer objetivo para tratar de no estar mirando siempre la tabla de promedios de reojo. Ojalá podamos soñar en grande y pensar en otras cosas, pero el primer paso será ese”, cerró.