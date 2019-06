Matías Fonseca emigró a Costa Rica en busca de continuidad

El país de Centroamérica le abrió las puertas para sumarse a la Asociación Deportiva Municipal, equipo de la Segunda División de ese país. Fue la primera vez que Matías dejó el país para crecer en su profesión. No encontró el espacio futbolístico que fue a buscar por cuestiones administrativas. Por eso solamente sumó minutos en encuentros amistosos, donde sacó a relucir su olfato goleador. No obstante, el felicianense tuvo la capacidad para observar la mitad llena del vaso al momento de realizar un balance de lo vivido en Costa Rica . “Irme del país era un nuevo desafío que quería afrontar. Y la verdad que fue una experiencia muy positiva, sobre todo por lo vivido. Es la primera vez que me tocó salir del país y pude conocer otras personas, otras culturas.





Desde ese lado fue positivo. En el lado futbolístico no fue positivo porque no pude jugar oficialmente por cuestiones administrativas. Solamente pude jugar amistosos, donde me fue bien y pude anotar goles. Eso hizo que se me abran puertas pensando a futuro. Desde ese lado es bueno, aunque me hubiese gustado jugar en forma oficialmente”, subrayó Mati en diálogo telefónico con Ovación desde su San José de Feliciano natal. Estar lejos de su familia, en otro país y no tener el protagonismo deseado fue un obstáculo que supo sortear. “Costó no tener ritmo de competencia, pero en todo momento traté de no enfocarme solamente en esto. Por eso me aboqué a seguir entrenando pensando en que alguna puerta se me iba abrir”, explicó. Mati valorizó la apertura de los costarricenses. Eso lo hizo sentirse cómodo, como si estuviese en cualquier punto de Entre Ríos.





“Son muy amables y abiertos. Buscan dialogar todo el tiempo. Por eso no me costó la adaptación. Me sentí como si estuviese en Entre Ríos. De hecho viví en San Ramón, que es una ciudad chica y me hacía acordar mucho a Feliciano. En ese sentido estuve bastante cómodo. Fonseca tiene un año más de contrato con Patronato, pero entiende que su futuro estará lejos de barrio Villa Sarmiento. “Las esperanzas para continuar en Patronato siempre están. De todos modos mi representante está negociando para que continúe en Costa Rica porque me gustó mucho la experiencia. Aunque la idea es buscar otro equipo de ese país”, aclaró. Al mismo tiempo no descartó la posibilidad de prolongar su carrera en el país. “Si llegan a salir otras posibilidades, la analizaremos y observaremos cuál es la mejor opción. Por eso no descartamos nada”, concluyó.

En el segundo semestre de 2018 Matías Fonseca vivió por distintos momentos. El atacante nacido en San José de Feliciano realizó su primera pretemporada con el plantel profesional de Patronato . En la cuarta fecha de la pasada temporada de la Superliga tuvo su estreno al ingresar promediando el segundo tiempo del encuentro que el Rojinegro disputó ante Banfield, en el sur del conurbano bonaerense. Luego tuvo su bautismo en el Grella al saltar a escena desde el banco de suplentes en la victoria ante Rosario Central. Pero el escenario se modificó. Matías fue incluido por el entrenador Mario Sciacqua en la lista de prescindibles para encarar los últimos 10 juegos del campeonato. Ahí, el punta, que se destacaba por su capacidad goleadora en los encuentros de la División Reserva buscó nuevos horizontes a su carrera. Armó sus bolsos y emigró al exterior. Costa Rica fue su destino.