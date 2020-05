Mateo Guzmán se saca todas las ganas en el simulador

El piloto paranaense Mateo Guzmán dejó de correr el Campeonato Argentino en 2018 por falta de presupuesto, y desde ese entonces comenzó a competir en el Karting Entrerriano, donde estaba a punto de comenzar una nueva temporada, este año, en la categoría 125 Internacional. Todo estaba listo, pero justo un fin de semana antes de poner primera todo se detuvo por la pandemia llamada coronavirus.

Ahora, en casa, el joven entrena en su simulador a la espera de novedades. “El vicio se despunta igual. Le meto bastante al simulador y con eso me entretengo. Con el simulador compito en carreras oficiales. Lo hago los fines de semana virtualmente y estoy con el equipo TR Racing, que es de Argentina, de unos chicos que me invitaron”, comentó Mateo, y agregó: “También entreno físicamente. Entreno por lo menos tres veces a la semana y lo hago con lo que puedo, ya que no tengo mucho fierro en casa, pero hago todo con mi propio peso. Trato de mantenerme en forma porque es complicado volver a estar en forma cuando se para de esta manera”.

auto Mateo Guzmán lejos del karting pero pegado al simulador

Para esta temporada las metas eran grandes, ya que podría ser la última arriba del karting. “En este 2020 ya tenía todo armado para competir en el Entrerriano en la categoría 125 Internacional en lo que sería mi tercer año junto con Marcelo Montiel en chasis y Cristian Roca en motores. Las expectativas eran altas y la idea era hacer todo el año para dar por finalizado mis pasos por el karting”.

“La verdad que fue todo bastante sorpresivo y tenía muchas ganas de correr y arrancar un nuevo año. Las expectativas eran altas y este golpe en seco me desilusionó bastante. Me dejó un poco en shock, como a todos, y más que nada en los primeros instantes de la cuarentena”, expresó respecto de cómo sintió el impacto de tener que estar en aislamiento.

Además de deportista, Guzmán es estudiante universitario. “Estoy estudiando la Licenciatura en Administración de Empresas. La verdad que lo pensé hace muchos años y es una carrera que me gusta mucho. Al ser el primer año me cuesta llevarla virtualmente, pero la llevo como puedo. No es imposible, pero se hace el doble de pesado y complicado porque hay que adaptarse a los horarios y demás”.

Por último Mateo se acordó de su familia, que siempre lo banca en esta disciplina: “Quiero agradecerle a toda mi familia que me da un apoyo enorme y me está bancando en estos tiempos que son complicados. También mandarle un saludo a mi chasista y motorista sumado a todas las empresas que me dan una mano. Espero que esta cuarentena no les haga tanto daño”.