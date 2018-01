Mateo Díaz la está rompiendo con la Selección Argentina de básquet

Por Antonella Toso Gemelli





La Selección Argentina U16 se encuentra disputando un torneo amistoso muy importante en Turquía. Los dirigidos por Daniel Farabello consiguieron en la mañana de este lunes su pase a cuartos de final luego de cerrar de manera invicta el Grupo B. El seleccionado cuenta con la presencia de dos entrerrianos, Mateo Díaz y Pedro Frei.





Díaz ha sido uno de los jugadores más importantes de la plantilla en lo que va del TBF U16 International Tournament. Este lunes marcó 10 tantos ante Bosnia en la victoria 80-77. El base dialogó con UNO desde Sakary y manifestó su alegría de estar sumando esta nueva experiencia. "Es algo muy lindo para mí porque es la primera vez que tengo la oportunidad de salir de mi país y que mejor que representando a Argentina. Estoy muy contento por esto".





El joven de 15 años se desempeña en Racing de Gualeguaychú. Desde 2006 vive en la ciudad del carnaval debido al trabajo de su padre pero es oriundo de Olavarría, Buenos Aires.





Argentina venció a China U17 en el debut del torneo por 87-86. En la segunda fecha, con Díaz como uno de los goleadores con 12 tantos, fue victoria ante Turquía U15 y finalmente el tercer cotejo terminó con la victoria frente a Bosnia. Sobre este buen presente del equipo, Mateo opinó: "Al equipo lo vi bien, es muy parejo y dejamos todo en la cancha pero todavía tenemos muchas cosas por mejorar. Estamos bien, tratando de sumar por partido". Aunque también explicó que no "hemos visto mucho de Turquía U16", el próximo rival en fase de eliminación directa porque "se encontraba en el Grupo A".





Si bien no es la primera vez que el jugador participa del seleccionado, ya había disputado otros amistosos, la noticia de formar parte nuevamente le dio gran satisfacción principalmente porque es un equipo que no tenía roce internacional. "Me enteré en la Preselección que quedé y que había un torneo en Turquía. Me generó mucha motivación pensar que tenía chances de jugar contra jugadores europeos. Quería quedar entre los 12 y se dio".







Desde los 10 años juega al básquet y heredó la pasión de su padre. Además, como todo deportista, tiene sus referentes y objetivos en el deporte. "Mí objetivo es mejorar día a día y vivir de esto que lo que tanto me gusta. Siempre sueño con representar a mi país en un torneo oficial, es mi gran objetivo". "Como referente tengo a Facundo Campazzo que me gusta mucho pero Manu Ginóbili es todo un ejemplo para mí", concluyó el base que, amablemente, se hizo un tiempo dentro de la ajustada agenda del seleccionado en Turquía para dialogar con UNO.





El próximo miércoles, Argentina jugará los cuartos de final ante Turquía U16. El partido irá desde las 13,45 y se podrá seguir en vivo de manera on line a través de la página del torneo.





