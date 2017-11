Mascherano le puso una fecha límite a su permanencia en la Selección

Javier Mascherano es un emblema de la Selección argentina. Está próximo a convertirse en el futbolista que más veces lució la camiseta albiceleste y tuvo la particularidad de debutar primero en el seleccionado mayor antes que en River.

En tiempos en los que varios toman al esquema alemán como modelo a seguir, Masche fue tajante al respecto. "Yo siempre digo lo mismo. No pretendamos ser Alemania en el fútbol si no lo somos como país. Por qué lo pretendemos en algo, si en la vida no lo somos", recalcó.





"Iba a tener pocas chances de subsistir como mediocentro, iba a jugar poco. Encontré un lugar en la defensa y me agarré a eso. Si no existía ese cambio hacía años que no iba a estar acá en Barcelona", explicó Mascherano sobre cómo se dio su cambio de posición. Igualmente aclaró que su verdadero lugar en el campo es en la mitad de la cancha.