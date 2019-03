Mas dudas para la Copa: Scaloni anunció que tiene menos lugares confirmados en su lista

Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado de fútbol, manifestó en rueda de prensa tras vencer a Marruecos por 1 a 0, que "disminuyó el porcentaje" de jugadores confirmados en su mente para la Copa América.





"Antes era de 80 por ciento y ahora bajó a 70 por ciento porque lo hicieron muy bien. (Matías) Zaracho jugó 15 minutos increíbles, (Ángel) Correa hizo el gol y también aportó lo suyo. Es lo mejor que le puede pasar a un entrenador", señaló el DT.





Luego, Scaloni indicó que no descarta a Sergio Agüero, Mauro Icardi y Darío Benedetto para ocupar el puesto de número "9" en su equipo para la Copa América.





El ex defensor de Newell's Old Boys expresó que el partido ante Marruecos "no fue lindo" y que el viento conspiró para el buen juego.





"Pocas veces jugué un partido con semejante viento, no lo recuerdo, pero estaba así para los dos. Supimos e intentamos jugarlo. Las dos o tres que intentamos fueron claras y una fue gol", cerró.