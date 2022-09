Martínez Quarta defendió a Maidana y Pinola

El actual defensor de Fiorentina y Selección Argentina explicó que lo esta atravesando el Millonario es simplemente una mala racha de malos resultados de forma consecutiva y que la misma se torna inadmisible luego de lo alta que ha dejado la vara el conjunto de Marcelo Gallardo en los últimos años. "Es un momento que me ha tocado pasar cuando yo estaba ahí, no esta ganando los partido, se te empiezan a cruzar muchas cosas. River nos tiene acostumbrados a que siempre en todos los años a pelear cosas y que cuando por ahí hay una seguidilla de partidos en la que no tenes un resultado bueno ves todo malo, así nos acostumbró River", explicó el Chino.