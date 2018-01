Martín Schwindt: "Puedo estar a la altura de los mejores"

El nadador paranaense Martín Schwindt viajará en horas del lunes 15 a los Estados Unidos, donde dará un importante paso para su carrera. El representante del club Estudiantes competirá junto a la Selección Argentina en la Copa UANA 2018, certamen que se desarrollará en la ciudad de Coral Gables, Miami, del 19 al 21. Con apenas 14 años, el joven tomará parte de uno de los torneos más importantes y para el cual se está preparando desde hace varios meses. Serán cuatro las pruebas en las cuales participará (50, 100, 200 y 400 metros libres), en las cuales esperar pelear por un puesto en el podio.





El lunes, Martín viajará a Buenos Aires donde se encontrará con el resto de los integrantes del equipo nacional, que tiene como entrenadores a Juan Carlos Martin (preparador de Delfina Pignatiello) y Walter Rodríguez. Luego será el turno de subirse al avión para viajar al norte y esperar el comienzo del certamen.





natacion2.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo









Antes de hacer las valijas y en un alto de su entrenamiento en la pileta del CAE, el juvenil nadador dialogó con UNO y dejó en claro que tiene ganas de "estar entre los mejores".





"Sin dudas que será una experiencia muy linda para mí, de mucho aprendizaje por el nivel de nadadores que habrá. Primero voy a buscar pasarlo lo mejor posible y después intentar subirme a un podio", sostuvo.





Schwindt sabe que este objetivo no será nada sencillo, ya que en la Copa UANA estarán alrededor de 700 nadadores pertenecientes a 38 países. "Habrá representantes muy fuertes, pero voy a dar pelea. Me tengo fe y con chances de que pueda estar a la altura de los mejores", agregó.





Embed









El nadador, que tiene como ídolos a Michael Phelps y César Augusto Cielo Filho, hace cuatro meses que viene preparándose para esta competencia, donde ganó en confianza para lo que viene. Su entrenador es Jorge Dalotto, quien no podrá estar en Miami.





"Es una lástima que no me pueda acompañar. No es lo mismo viajar con tu entrenador", sostuvo. En tanto, los técnicos del seleccionado argentino también esperan que haga un buen papel en la Copa. "Me dicen que soy un tiburón en el agua (risas), pero ahora tengo que demostrarlo", afirmó.





Por último, Martín hizo referencia al nivel que hay en la natación de Paraná: "Estamos bien dentro de todo, pero todavía falta que los chicos se prendan un poco más".





MARCAS

Martín Schwindt será el único entrerriano que representará al país en la Copa UANA, torneo que organiza la Unión Americana de Natación. El paranaense competirá en cuatro pruebas, todas de estilo Libre. En los 50 metros registra una marca de 25 segundos, lo que lo pone con chances de estar en los primeros planos.





En los 100 metros lo acompaña un registro de 54"50/1000, mientras que en los 200 su mejor tiempo es de 2'07". Por último, el representante de Estudiantes estará en la prueba de los 400 metros donde su marca es de 4'20". Con estos pergaminos, el juvenil espera luchar alguna medalla y sumar experiencia para los próximos desafíos.





natacion1.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo









UN TORNEO PENSANDO A FUTURO

La Copa UANA que se desarrollará en la ciudad de Coral Gables será muy importante para los nadadores que representen a nuestro país. Atento a la normativa de conformación de equipo y categorías, la Confederación Argentina participará de dicho certamen con las categorías Cadetes 2003/04 y será como inicio de preparación al Campeonato Sudamericano 2019 y especialmente para los Juegos Olímpicos de la Juventud.