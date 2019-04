Martín Porrchneg, el gurí que sueña con llegar a la Liga Nacional de Básquet

Está feliz y no es para menos. Estas situaciones en la vida deportiva de un jugador de 14 años no se dan todos los días, pero a Martín Porrchneg se le dio y la disfrutó a más no poder. El crespense fue parte del primer Campamento Selectivo del programa Jr NBA que se efectuó del 8 al 10 en el Cenard de Buenos Aires.

Participaron 24 jugadores y jugadoras de entre 13 y 15 años (hubo con el crespense 4 entrerrianos más). El mismo estuvo a cargo de Diego Lifschitz y Hernán Amaya y contó con la participación de miembros del staff CABB como Laura Cors, Juan Gatti y Clara Van Benthem. También se hizo presente Daniel Soarez, entrenador enviado por la NBA, quien será el encargado de seleccionar a los jugadores que continuarán con el proceso, hasta finalizar en agosto con el Campamento Global del Jr. NBA en Orlando.

"La verdad que todo muy bien y fue una linda experiencia. Aprendí nuevas cosas con los entrenadores y además conseguí nuevos amigos. Allá todo es muy lindo. Todo fue aprendizaje", le dijo el jugador de Unión e integrante del preseleccionado paranaense que se prepara para el Provincial de Santa Elena.

El campamento duró tres días y allí los jugadores le sacaron el jugo a las tareas. "Entrenábamos de día y de tarde durante tres días. Tuvimos un entrenador de la NBA que nos explicó cómo son los trabajos y cómo había que hacerlos".

Porrchneg no fue el único entrerriano presente en este acontecimiento. Ellos fueron Juan Raspaud (Rocamora de Concepción del Uruguay); Delfina Cergneux (Rocamora), Clara Montañana (Parque Sur de Concepción del Uruguay) y Maira Villanova (Central Entrerriano). En este sentido el jugador del Verde expresó: "No fui solo de Entre Ríos ya que fui con un compañero y unas chicas también, pero de la zona sólo me llamaron a mí así que muy contento. La verdad no lo podía creer. No sabía si era verdad o no. Mi familia me acompañó y todos están muy contentos por esto".

Respecto de sus objetivos, dijo: "El objetivo era hacer todo bien y mostrar todo lo que yo aprendí acá en Unión. Estoy muy feliz por lo que logré".

"Mi sueño es llegar a la Liga Nacional y después jugar en el exterior. Acá me gusta San Lorenzo, creo que anda bien y estaría lindo ir a ese club", confesó finalmente a la hora de contar cuáles son sus metas dentro de este apasionante deporte.

El juvenil de Crespo ahora se entrena con la Preselección de Paraná´que entrena para el Provincial y además espera novedades para el segundo campamento ya que de este saldrá un corte de jugadores. "Hay que regresar, pero serán menos jugadores. Todavía no se nada. Esperaré la noticia mientras sigo entrenando. Iré al gimnasio y le voy a meter a fondo. Después con la selección me gustaría quedar dentro del plantel y pelear por el campeonato si me toca estar".