Martín Palermo será el nuevo DT de Platense

El Titán, quien estuvo en el radar de Newell's y Unión recientemente, llegó a un acuerdo con la dirigencia del Calamar: firmará un contrato hasta diciembre de 2023 con la institución de Saavedra.

De esta manera, Martín Palermo vuelve a dirigir tras su paso por Aldosivi de Mar del Plata, equipo que dejó a mitad de año luego de la Copa de la Liga Profesional, en la cual logró la clasificación a los cuartos de final.

pachuca-v-pumas-unam-torneo-clausura-2019-liga-mx.jpg

Hace un tiempo en una entrevista, Palermo habló sobre la chance de dirigir a Boca Juniors en un futuro: explicó en un mano a mano con TyC Sports que no se desespera por tener su chance en La Bombonera: "Yo creo que todo lleva su tiempo, soy muy de intuir los momentos que me toca trabajar. Es cuestión de sentirse querido y valorado y que crean en el trabajo de uno. Obviamente no hay que dejar mucho tiempo cuando uno está sin trabajo".

"Lo de Aldosivi fue una iniciativa por parte de la gente del club, lo mismo Platense o Newell's más allá de que había otros nombres. Eso es lo que me hace estar tranquilo, que todo lo que pueda darse en el futuro sea en equipos que tengan la intención de contar conmigo para un proyecto", agregó.