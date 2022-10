Martín Palermo: "Estoy preparado para dirigir a Boca"

Palermo sobre la chance de dirigir a Boca

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1577441919097270272 La frase de Martín Palermo ante la consulta si le gustaría dirigir a Boca pic.twitter.com/VbOuyx67BZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 4, 2022

"Hoy estoy preparado para dirigir lo que me toque. Llevo diez años. En los seis equipos, pasé distintos momentos de mi maduración. Hay que estar y tomar decisiones. La conducción y liderazgo te lleva a eso. Creo que en algún momento me va a tocar. Lo intentaré. Va a ser algo que voy a desear. No apuro los momentos. Cuando tenga que suceder, va a pasar", añadió.

El Titán confesó que desde su salida de Aldosivi a hoy pudieron haber existido posibilidades de trabajo y detalló: "Me tomé este tiempo por la transición del Mundial. Que esta posibilidad sea para poder trabajar. Estudiantes obviamente es el deseo de siempre, pero uno espera el momento, el ser elegido, que el momento sea el adecuado para yo llegar al club. Lo mismo lo de Newell's, que estuve reunido con el presidente, que me dijo que iba a tomarse su tiempo".

"Se abrirán algunas otras chances. Este tiempo me sirvió para retomar energías. Fue importante. Lo que se hizo en Aldosivi fue muy bueno, fue de las mejores experiencias de lo que pretendo en los equipos, que me identifique. Un Aldosivi que entró entre los mejores ocho del fútbol argentino, se logró una identidad. Hubo un trabajo, algo que yo trato. Cuando llego a un club, quiero que me conozcan como persona, como soy yo. A mis ambiciones, pretendo ser mucho mejor como entrenador. Soy muy exigente, quiero ser mejor. ¿Quisiera estar en el lugar de Gallardo? Obviamente", señaló.

El Xeneize atraviesa un buen presente de la mano de Hugo Ibarra como puntero de la Liga Profesional y en semifinales de la Copa Argentina. ¿Cómo lo ve Martín Palermo?

"La verdad, lo de Hugo en el presente, sí es raro. Cómo uno lo veía, a cómo era él... No pensaba que el día de mañana iba a estar en la Reserva y hoy en la Primera. Sí fue rápido lo de Carlitos (Tevez). Capaz creía que iba a tomar más tiempo en seguir disfrutando el retiro. O pensaba que iba a volver y retirarse de otra manera", expresó en un diálogo con Radio La Red.

El Titán manifestó que le gusta Mateo Retegui, goleador del campeonato con Tigre a préstamo desde Boca, y explicó: "Es ese nueve que va a pelear todas, que va a chocar todas y hoy incorporó lo más importante, que es el gol. Quizás en Estudiantes y Talleres se veía al que no daba por perdido ninguna pelota, que peleaba con los centrales. Ha incorporado y mejorado muchísimo en la definición, en los movimientos. Rompe bien a los espacios. Eso lo hace distinto a Vázquez, que es nueve de área y goleador, por ubicación en el momento de finalizar la jugada".

"Langoni es un jugador rapidísimo, muy explosivo, de los extremos que hoy se necesitan. Morales es potente, no termina siendo ni extremo-extremo ni nueve de área. Creo que es un segunda punta que se puede complementar con un nueve", dijo Martín Palermo sobre Luca Langoni y Gonzalo Morales.