Martín Méndez buscará conquistar San Silvestre

Tuvo un relevante año, buscará cerrarlo de la mejor manera, mientras que la apuesta en 2020 será clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. El concordiense Martín Méndez se alista para ir en busca de su tercera victoria consecutiva en la corrida de San Silvestre en Buenos Aires. La carrera se realizará el martes y servirá para despedir el año pedestre.

A sus 34 años, el atleta reside en San Miguel, provincia de Buenos Aires, donde decidió establecerse desde hace cinco meses para perseguir sus sueños. Además, la apuesta es aún más ambiciosa para Méndez porque tendrá por delante varios retos que pretende conquista en el próximo año.

Haciendo un resumen de su año que lo dejó en las puertas de ingresar a los Juegos Panamericanos de Lima, Méndez contó a UNO que “fue un año muy positivo, corrí dos maratones que no es poca cosa y las dos fueron con el mismo registro. Eso me catapultó en la distancia de 42 kilómetros porque uno aprende de la distancia cada vez que va corriendo. Hice 2 horas 16 minutos 48 segundos en una y en la otra 2 horas 16 minutos 44 segundos. El próximo año esperaré otro maratón para poder bajar el registro”.

Ya pensando en los 8 kilómetros de la San Silvestre de Buenos Aires que tendrá a 12 mil participantes, el de Concordia buscará una nueva victoria. La carrera es originaria de Brasil, donde este año será la 95ª edición, mientras que en Buenos Aires es un réplica que ya va por sus 10 años.

“La vengo corriendo en tres oportunidades, en dos de ellas salí primero. Se dispone dentro de un calendario que lo puedo realizar porque el 11 de enero está Maratón de Reyes en Concordia y a la San Silvestre la veo como una puesta a punto para la siguiente, más allá de que el objetivo principal está puesto en los 42 kilómetros. Uno como maratonista, al orientarse hacia una distancia se especifica en ella y busca todos los recursos para poder correr mejor que en cualquier otra distancia”, manifestó el atleta que corrió por primera vez la San Silvestre en 2015 con un tercer puesto, mientras que se subió a lo más alto del podio en 2017 y 2018.

“Es una carrera dentro del marco del calendario porteño, recorre los lugares más emblemáticos de la ciudad y convoca a mucha gente. Cada un kilómetro la organización va a colocar una banda de música de deferentes ritmo. Mucha gente se está relacionando con la actividad, el running se está popularizando y así se lo está viendo”, expresó.

Mendez3.jpg

Méndez es optimista y entiende que se preparó para poder ser uno de los candidatos al triunfo. “Estoy entrenando bien, ahora casi esto radicado en Buenos Aires y tengo el tiempo exclusivo para poder entrenar. Más allá que es una carrera que sale de mis perspectivas, pero siempre trato de llegar en buena condición”, describió.

El concordiense fue en busca de sus sueños y un día decidió hacer los bolsos y dedicarse a lo que tanto ama. Sobre su estadía en Buenos Aires, contó que “soy muy agradecido de la gente que me está ayudando, fue una difícil decisión de despegarme de mi familia, de mi lugar para poder dedicarme al 100 por ciento a correr. Es un deporte ‘muy pueblo’ porque es difícil de establecerse con el atletismo, no es como el fútbol u otros deportes que brinda un buen pasar, pero uno hace lo que le gusta y trata de exprimirlo hasta donde las condiciones dé. Tuve que resignar cosas para poder establecerse en otras y que salgan. Muchas veces no salen como uno espera, pero de esas malas es cuando uno aprende más”.

Párrafo aparte para Maratón de Reyes porque siempre tiene un significado muy especial para los atletas locales. “Son pocas en el país que identifica a la localidad al atleta y sobre todo con el marco de gente que participa no solamente corriendo, sino alentando. He recorrido varias carreras y puedo decir que la Maratón de Reyes es única en el país. Claramente está dentro del calendario por más que tenga una carrera más importante, siempre voy a estar en el Maratón de Reyes”, manifestó.

Ya pensando en largo plazo, en el próximo año, Méndez comentó que “el 9 de abril si todo marcha bien y si el presupuesto colabora estaré corriendo en Rotterdam (Holanda), buscando el índice olímpico para clasificar a los juegos de Tokio, sobre la distancia de 42 kilómetros. La marca para entrar será de 2 horas 11 minutos y 30 segundos, es un registro muy difícil de establecer pero enfocado y con una muy buena preparación hacia la distancia se puede lograr. Antes, el 29 de febrero arranca el campeonato nacional en pista, pero el objetivo central es el Maratón de Rotterdam y seguramente haré otro maratón en el segundo semestre”.

Mendez2.jpg

De no darse la clasificación a los Juegos Olímpicos, el atleta se planteó correr la Maratón de Buenos Aires en setiembre. “Se convirtió en uno de los maratones más importantes del país porque te entregan una distinción nivel oro, plata y bronce de la Federación Internacional de Atletismo por la organización, la cantidad de atletas y el circuito que tiene. Esa carrera es nivel bronce, por lo que está dentro de las mejores carreras del mundo”, describió Méndez que recibió este viernes el premio de San Antonio de Padua de Concordia por su gran 2019 que lo buscará coronar este martes con una victoria en San Silvestre.