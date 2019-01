Martín Méndez buscará cerrar un gran inicio de año

Conquistó por segundo año consecutivo una de las pruebas de calles mas resonantes del mundo y le permitirá llegar de la mejor manera al Maratón de Reyes de mañana. El concordiense Martín Méndez conquistó el lunes la victoria en la San Silvestre Buenos Aires, que convocó a 10 mil atletas.

El profesor de Educación Física que desde hace año es un referente en la actividad ganó la prueba de 8 kilómetros. "San Silvestre es muy particular porque se corre en diferentes partes del mundo en la misma fecha. Es mi segunda victoria, como lo hice en 2017. Además forma parte de una preparación que vengo haciendo para un maratón de 42 kilómetros que tengo en febrero en Sevilla (España) para clasificar a los Juegos Panamericanos que se hacen en agosto en Lima, Perú", manifestó Méndez a Ovación.

Además destacó el tipo de preparación que debió efectuar para una competencia de corto kilometraje. "Fue una carrera muy convocante. Había atletas que ya venían con un ritmo sobre 5 o 10 kilómetros, en mi caso estuve preparándome para los 42 y cambié a prepararme para los 10 kilómetros y me costó un poco. Una vez que uno inicia preparaciones para los 42 se dificulta hacer ritmos más rápidos", indicó.

Mañana buscará revancha el atleta ya que la edición pasada del Maratón de Reyes no pudo intervenir debido a una lesión. Estoy ansioso por correr contra atletas de gran renombre. "Es una prueba muy tradicional en la ciudad. Estos días es una semana de descarga, con pocos kilómetros para el lunes ya estar en la altura de Cachi (Salta) a seguir preparándome para el Maratón de Sevilla", especificó.

Méndez también se refirió al clima especial en cuanto a la participación del público al costado del recorrido a lo largo de los 10 kilómetros. "Es la única prueba en Argentina que tiene ese condimento de que los vecinos salen a la calle a alentar. Es más, la gente te marca el recorrido y al ser uno local te genera una presión que yo trato de transformarla en positivo para que me dé la energía suficiente", agregó.

Consultándolo respecto de qué ritmo de competencia se podrá dar mañana ya que en las dos últimas ediciones se corrió en 29' 50", Méndez expresó que "va a depender de cómo estará el clima. Si está fresco se podrá correr por debajo de los 30 minutos, cosa que es muy difícil en Concordia no solo por el clima, sino por la ondulación del circuito. Van a venir los mejores atletas del país, por lo que vamos a planificar la competencia de la mejor manera".

Ya es sabido que estará desde el lunes en la altura de Cachi para buscar una eficaz preparación física, Méndez también destacó que también debe trabajar desde lo logístico para costearse los gastos para viajar a Europa.

"Los pasajes a Sevilla todavía no los tengo, pero en los últimos días me comunicaron que me van a estar ayudando desde la Municipalidad de Concordia. "Trabajé durante todo el año ahorrando cada peso para pagarme la preparación en Cachi porque tengo que estar 21 días aislado en una localidad a 60 kilómetros de Salta capital. Las únicas condiciones que se darán es la entrenar, comer y dormir. Y mediante esa preparación tengo que ir resolviendo lo de poder viajar a Sevilla. En caso de no estar será muy difícil que pueda lograr esa preparación para los Juegos Panamericanos", finalizó.