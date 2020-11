Martín Aruga bajó un escalón para regresar más fuerte

17 f1.jpg De entrada. Martín Aruga formó parte del 11 inicial en la última visita de Patronato a River.

En el Verdinegro cuyano Tincho quiere despegar, foguearse y dejar de ser observado como una apuesta en barrio Villa Sarmiento. “Cuando arrancó el campeonato tenía la ilusión de jugar. En este torneo no hay descenso, pero además me siento con experiencia para afrontar otra clase de objetivos. Sin embargo se dio de esta manera. No estaba sumando minutos en el Patrón y cuando se presentó esta oportunidad pensé que puede ser el cambio de aire que necesito para sumar minutos y volver diferente al club”, explicó Aruga, en diálogo telefónico con Ovación desde San Juan”

Luego agregó: “Estoy contento porque en San Juan tengo la posibilidad de pelar el puesto mano a mano y, si estoy bien, puedo jugar. Eso es lo que vengo a buscar a San Martín, pero más que nada quiero volver con rodaje a Patronato y cambiar las perspectivas que tienen de mí. Quiero meter esos partidos que me faltan para dejar de ser un juvenil para transformarme en un jugador con mayor experiencia”, recalcó.

El defensor se sumó a su nuevo destino la misma semana del inicio de la competencia. Se integró con una importante base aeróbica. “Físicamente me siento muy bien, me siento rápido”, aseguró Martín. “En lo futbolístico me siento con falto de ritmo porque no pude entrenar con normalidad dado que a veces me tocaba hacer fútbol, y otras veces quedaba al margen. De hecho no hice fútbol en las últimas semanas en Patronato. Por ese lado me hubiera gustado sumar más minutos”, se lamentó.

Tincho calificó a esta puerta que se le abrió en el camino como una chance importante para madurar. “Ese es uno de los motivos por el cual me tiró a venir”, resaltó. “En Patronato mis compañeros me decían que es una oportunidad para crecer como jugador, madurar y volver con otra cara. Estando en Paraná con mi familia y mis amigos me encontraba en una zona de confort. Por eso esta es una oportunidad para salir de esa situación. Por eso tomé la decisión de venir a San Juan y estoy contento”, confesó.

La puerta sanjuanina se abrió sin esperarlo. Aruga se acercó al picaporte e ingresó. “Se dio todo muy rápido. De hecho el mes pasado no tenía nada. En Patronato entrenaba para estar de la mejor manera posible y esperar la oportunidad. Pero la estaba pasando mal por no poder jugar y porque no tenía los minutos necesarios para mostrarme. Había muchos jugadores delante mío y el técnico prefería otro estilo. Eso fue lo que me llevó a buscar, sin querer, otras opciones. No podía esperar hasta que un compañero se lesione, o que el técnico se digne a ponerme. Sentía que estaba perdiendo el tiempo. Tengo 22 años y quiero arrancar. Por eso cuando me contaron sobre esta posibilidad no dudé en aceptar. Tal vez es la oportunidad para irme del club, sumar esos minutos que me faltan y volver a Patronato a pelear de otra manera”, reafirmó.

Instalado en el oeste del país Martín cambió el chip. Cambió la mira y enfocó toda la atención en el certamen de La Nueva Nacional. “Hasta antes de venir a San Juan veía solamente todo lo relacionado a Primera División porque mi objetivo era jugar en este nivel. Una vez que se dio esta posibilidad comencé a buscar información. En la tele no pasan prácticamente nada sobre la categoría. Ahí comencé a buscar información en página digitales del ascenso para conocer un poco más el plantel. Ahora estoy enfocado de lleno en el Nacional, mirando jugadores de la división y como se juega. Estoy metido de lleno en San Martín”, relató.

Por el premio.

Por historia, estructura y plantel el Verdinegro sanjuanino es uno de los equipos que habitualmente se calza la pilcha de protagonista en la segunda categoría del fútbol argentino. “Me encontré con un club serio, con instalaciones buenas y un lindo plantel”, describió Tincho.

San Martín no realizó una buena performance en la primera parte del certamen. Eso lo marginó de la zona campeonato, sector donde se definirá el primer ascenso a la próxima edición de la Liga Profesional. No obstante, el elenco dirigido por Paulo Ferrari tendrá la oportunidad de aspirar el segundo premio. Para conservar las posibilidades de trepar de divisional deberá finalizar entre los dos mejores de la Zona B revalida.

La ilusión está intacta en la región de Cuyo. Aruga lo afirmó en sus palabras. “Todos los equipos se están preparando para competir y tratar de pelear el ascenso a Primera División. Sabemos que será difícil, pero todos apuntamos al mismo objetivos”, concluyó