Mario Sciacqua: "No estamos liquidados"

El flamante entrenador de Patronato, Mario Sciacqua, reconoció este lunes que la situación del Rojinegro es compleja, pero confía en asegurar la plaza en la Superliga Argentina de Fútbol. En una conferencia de prensa que brindó después de su primer entrenamiento, el santafesino remarcó que cuenta con las herramientas necesarias para alcanzar la meta y dejó un claro mensaje: "no estamos liquidado", subrayó.









"Evaluamos la situación, somos conscientes. Si vengo es porque tengo tengo confianza. Me ha tocado pasar por situaciones similares. Cuando estuve en Olimpo la situación era peor. En Gimnasia de Jujuy estábamos 15 puntos por debajo de Brown de Adrogué que fue el equipo que terminó descendiendo y zafamos. Soy una persona cristiana y de mucha fe, pero laburo. No es que tengo solamente fe, me quedo sentado en el vestuario y los jugadores corren alrededor. Laburamos con el cuerpo técnico. hablé con los utileros y con el cuerpo médico porque esto es de todos, pero juegan los jugadores. Los que entran a la cancha son los jugadores", Indicó Sciaqua.

Por otro lado, mencionó como se convive con la presión de luchar por la permanencia. "Quienes estamos de este lado y convivimos con esta situación sabemos que es compleja. Pero más estrés genera estar sin laburo, que no te llamen, jugar en una divisional donde van dos personas a la cancha. Hay presión, pero tenemos las herramientas. No estamos liquidados", insistió.