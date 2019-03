Mario Sciacqua le dedicó la victoria a Doña Paula

El entrenador de Patronato Mario Sciacqua le dedicó el triunfo que el Rojinegro celebró ante Defensa y Justicia a Doña Paula, la abuela curandera de barrio El Sol que el sábado visitó al plantel Santo. El DT fue sorprendido por la fanática hincha del Rojinegro al recordarle su pasado como delantero en Colón de Santa Fe. Sciacqua le presagió un feliz domingo a la abuela.









"Este Patronato tiene cosas que no se ven, y a veces decirle puede quedar mal. Fue público el encuentro con Paula. Tengo amigos que no se acuerdan de cuando yo jugaba y esta mujer me dijo vos sos Mario Sciacqua, jugabas de delantero por derecha en Colón. Ella lo sabía. Le dije que hoy la iba a pasar bien, que lo iba a disfrutar, que mire el partido porque la iba a pasar bien. Este triunfo es para ella", dedicó.









Sciacqua se acordó de Ramón Castagno, el utilero del club que este domingo celebró su cumpleaños. "Estaba lagrimeando por el regalo que le hicieron los jugadores. La venimos remando, con errores, con virtudes. Sacamos a flote un barco muy complejo en este partido. Si hacían las apuestas daban 9 contra uno y Patronato hizo pata ancha".