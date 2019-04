Mario Sciacqua íntimo en el hogar familiar de Santa Fe

En una tarde maravillosa, Ovación cruzó el túnel y llegó hasta el señorial barrio Guadalupe de Santa Fe. ¿La razón? Encontrarse con Mario Sciacqua, el entrenador que dejó a Patronato en Primera División.





A la hora señalada se dio el encuentro, mate y facturas de por medio que dicho sea de paso el DT logró degustar. "Ahora tengo el estómago abierto después de tenerlo cerrado durante mucho tiempo", bromeó y más adelante, en la intimidad de su hogar, ya algo más relajado que la última semana habló de lo que significó todo este proceso desgastante, pero con final feliz.





marito La compañera que le hace la segunda al entrenador de Patronato. Foto UNO/Juan Ignacio Pereira





"Lo hablé mucho con mi familia y amigos que por un lado está bueno por la cercanía si es que hace falta contención, pero por el otro el nerviosismo y la ansiedad que tenía lo trasladaba acá, en el hogar. Y uno se pregunta qué es mejor si estar lejos y fumarla sólo y me di cuenta que lo mejor que me pasó es estar cerca, en Paraná, en Patronato ".





"Hablé con muchos entrenadores, por lo que conseguimos, y todos te dicen 'disfrutá el momento porque en la institución donde estoy yo por alguna situación determinada hay quilombo'. Acá con el plantel y los dirigentes coronamos una historia sensacional porque terminamos con gente en la cancha. Todos te preguntaban cuándo va a ir la gente y a la gente hay que entusiasmarla. Esto tiene que ser un envión y el lunes tiene que haber otra demostración. Yo hasta mi madre Olga le digo andá a la cancha porque nosotros vamos a jugar por los tres puntos. Tenemos que ganar y yo voy a vivir de la misma manera el partido. Fueron seis meses, pero parecen años", confesó el entrenador que no logra bajar, sigue enchufado en este Patronato que ahora atiende la Copa de la Superliga





marito.jpg La intimidad. Foto UNO/Juan Ignacio Pereira





Mario, el equipo, la dirigencia lo lograron y por eso todo resalta aún más. La cancha el domingo reventó, pero el DT va por más: "la gente tiene que ir a ver al equipo, el lunes frente a Godoy Cruz de Mendoza tiene que ser el partido de fútbol para la gente y el aliento de la gente para los jugadores".





El entrenador y futbolista está casado con Florencia que sabe de la pasión y locura que tiene por su profesión. Es la testigo de que duerme con carpetas cerca. "Tengo un gran defecto y cuando ustedes llegaron estaba hablando con uno de mis mentores en esto de la dirección técnica que es Miguel Restelli. Le dije 'son las 24 horas'. Hay una cuestión y es un grave error, no me desconecto nunca y hasta te lo puede decir mi mujer que duermo con una carpeta en la mesa de luz y a la noche se me ocurrió algo lo anoto y no está bueno porque no te desconectás, pero es imposible".





