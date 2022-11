Mario Kempes criticó el debut de la Selección Argentina

"Fue un partido que se complicó porque Argentina no encontró el espacio, no encontró el momento. No tuvo un buen partido. Arabia Saudita jugó tal y como uno preveía y bueno, le ganó la partida", comenzó Kempes con su análisis en diálogo con Radio 95.1 Pulso. Luego, señaló que lo que menos le gustó fue "que no supieron leer el partido, no supieron estar a la altura de las circunstancias". Y agregó: "No sé si será que los 36 partidos invictos pudieron influir, pero nunca se había jugado frente a una selección dentro de las 20 clasificadas. Ahora... Arabia Saudita mostró cómo le tienen que jugar a Argentina, con mucha fuerza, presión, no dejándolo jugar".