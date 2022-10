MARIBEL BARZOLA SELEECCIÓN.jpg

Maribel confió que “disfruta” de estudiar y ser una jugadora profesional a pesar del esfuerzo y señaló que uno debe tener una gran “organización”. Además confió como hace para poder hacer la pretemporada y cursar. “De momento comencé la pretemporada el 4 de octubre y estoy viajando los fines de semana porque en la semana curso y por ahí pido faltar unos días en la facu. Por ejemplo mañana (por hoy) me voy y vuelvo el domingo para poder cursar el lunes y rendir los últimos exámenes”, comentó la jugadora que hizo el 70% de la carrera libre comenzó en Paraná y continuó en el ISEF de Santa Fe donde se recibirá de Profesora de Educación Física.

“No lo veo como un sacrificio porque es algo que amo y me gusta hacer. Pero si requiere mucha organización, paciencia y pasar momentos que por ahí no están tan buenos porque viene Básquet cansada de entrenar y no tiene tantas ganas de estudiar o adelantar trabajos. Desde ese punto se complica y nos toma un poco más de tiempo porque uno tiene que priorizar ciertas cosas. Es difícil, pero también el estudio es muy importante y por eso tomé la decisión de rescindir con Obras. Hay que ponerle empeño, pero es algo que se puede hacer”, aseguró.

Maribel Barzola, una jugadora de jerarquía

Con respecto a las aspiraciones de La Gloria, Maribel fue clara y dijo que las intenciones de ser protagonista están. “Es un club que viene de ser campeón en la Liga Masculina y es una institución muy grande, pero no deja de ser un club de barrio. Así que este proyecto con el Femenino me parece espectacular, me pone muy contenta que clubes del masculino se sumen a la Liga Femenina porque es lo que necesitamos para que crezca. Estoy muy contenta con el proyecto y las expectativas son altísimas. Se propusieron ese objetivo y ser parte de ese proyecto está buenísimo y me genera mucha ilusión”, sostuvo la jugadora que jugó en Talleres de Paraná y jugó en todas las categorías formativas y fue campeona en U17 y en 3×3 en 2014 con la Selección de Entre Ríos.

Barzola dijo que este tipo de contratos con clubes con historia general motivan y “llaman la atención”. “Cuando a nosotros nos proponen ciertos proyectos con estas expectativas, lo motivan y le llaman la atención. El proyecto me fascinó y me parece un club muy grande que ha hecho las cosas muy bien y tiene mucha gente atrás que está muy comprometida con todo esto. Así que si que todas los objetivos que tiene el club a uno lo motiva para empezar la Liga”, manifestó la jugadora.

En tal sentido adelantó que en lo personal buscará ser campeona porque es algo que tiene “pendiente”. “Me gustaría llevarme la Liga porque es algo que tengo pendiente porque con Obras se nos escapó varias veces la final por circunstancias. El objetivo personal es ganar la Liga y mejorar en lo deportivo. Aprender de los compañeros y disfrutar”, sentenció.

La temporada que se viene

La temporada 2022/23 contará con la presencia de Ameghino de Villa María, Deportivo Berazategui, Ferro Carril Oeste, Instituto de Córdoba, Montmartre de Catamarca, Obras Basket, Olímpico de La Banda, Pacífico de Neuquén, Quimsa de Santiago del Estero, Riachuelo de La Rioja, Unión Florida y Tomás de Rocamora. El formato de la competición tendrá a los 12 clubes divididos en dos zonas, repartiéndose en Conferencia Norte (6 equipos) y Conferencia Sur (6 equipos). La Norte estará conformada por Amehino, Instituto, Montmartre, Olímpico, Quimsa y Riachuelo. La Sur se encontrará integrada por Berazategui, Ferro, Obras Basket, Pacífico, Unión Florida y Rocamora.

EL FIXTURE

El certamen comenzará el próximo 28 de octubre, con un formato de dos rondas de ida y vuelta por conferencia. Cada equipo disputará un total de 20 partidos en la etapa regular (un equipo se enfrentará cuatro veces ante el mismo rival en la serie regular). Luego llegarán los playoffs, con una etapa de play-in, playoffs de semifinales y final de conferencia, y la serie definición por el campeonato