Mariano Werner: ya se puede ver La Película del Campeón

"Te traemos la película del campeón, no sólo para que revivas cada momento de la temporada 2023 del Turismo Carretera, sino para que conozcas cómo llegó Mariano Werner a levantar su tercera Copa de Oro, de la mano de testimonios claves que te ayudarán a entender porqué el piloto de Paraná hoy es un referente para la marca. Producida y realizada por MD", indicó la entidad en sus redes sociales.

El paranaense Mariano Werner no solamente se consagró otra vez en el TC, sino que también obtuvo el título en el TC Pick Up. Precisamente, en las últimas horas volvió a brindar declaraciones sobre su doble coronación.

"Todavía no soy consciente de lo que logré. Vivo todo tan acelerado, queriendo cumplir con todo lo que me propongo, tanto en lo deportivo como en lo familiar con mis hijos y mi mujer. Pero creo que es el momento para tomarse cinco minutos, posicionarse en el lugar real y por unos días no pensar en un auto de carrera", expresó en el sitio especializado Carburando.

Mariano Werner tricampeón 1.jpg Mariano Werner tiene su película. UNOER/ Juan Ignacio Pereira

Por otra parte, Werner también agregó: "Conseguir dos campeonatos en siete días no ocurre muy seguido. Soy un agradecido por todo lo que me toca vivir y al momento de brindar me gustaría hacerlo con cada uno de los miembros de los equipos porque, cuando logré el primero de los dos títulos, al otro día ya estaba pensando en la carrera del TC en San Juan".