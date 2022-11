Mariano Werner y el detalle de su sueño americano

El argentino, que vive en Estados Unidos, fue el responsable del equipo con el que Werner consiguió su primer campeonato de Turismo Carretera y pese a que los dos tomaron caminos distintos en 2021, siempre mantuvo relaciones con el piloto entrerriano.

La idea de sumarse en 2023 es hacerlo en un nuevo equipo conformado por argentinos y encabezado por el propio Occhionero. Werner se pondrá al mando de un Ford Mustang que será atendido por Marcos Laborda, quien lo acompañó en este viaje a Estados Unidos y con el equipo de trabajo del Memo Corse. ¿Será una posible primera experiencia para llegar en un futuro al Nascar?

Trans-Am Series cerró el 2022 este fin de semana en Texas. Para la próxima temporada tiene previsto abrir el año en Sebring el 26 de febrero y luego visitar los circuitos de New Orleans, Road Atlanta, Lime Rock, Detroit, Indy GP, Mid-Ohio, Nashville, Watkins Glen, Madison, Virginia, y el cierre será el 5 de noviembre en Austin.

Tras darse a conocer la noticia en la Mariano competirá por primera vez en el ámbito internacional comentó en las redes sociales: “Estuvimos viendo un poco de qué se trata la Trans-Am, con la chance de dialogar con distintos equipos, el presidente de la categoría y con los constructores de chasis. Con Marcelo Occhionero, Marcos Laborda y Bruno Santoro estuvimos definiendo un poquito lo que podría ser el 2023”, contó el bicampeón del Turismo Carretera.

“La idea de Marcelo es tener su equipo acá, el Memo Corse, con un Ford Mustang. Poder hacer las carreras que no me coincidan con el TC ni el TC Pick Up. Estamos esperando la confirmación de los calendarios para cerrar todo, pero es muy posible hacer unas cuantas carreras acá”, agregó Mariano, que a priori disputaría al menos seis fechas del calendario de la categoría americana.

El entrerriano contó, además, que la idea es realizar una doble prueba el 23 y 24 de enero en el circuito de Sebring. “Más adelante les iré contando un poco más acerca de este proyecto que es muy lindo. Son autos bastante parecidos TC, con un parque de 51 autos, muy difícil y exigente, con lindos circuitos. Para mí va a ser de mucho aprendizaje”, cerró Werner, que participará en la clase TA2, donde compiten autos con carrocerías de Chevrolet Camaro, Ford Mustang) y Dodge Challenger.

Según le había adelantado Laborda a SoloTC, el plan original es que Mariano dispute la mayor cantidad de competencias posibles. Y en caso de que alguna se superponga con alguna fecha de TC o TC Pick Up, sería reemplazado por un piloto americano. “A nosotros nos gustaría que el Mustang lo maneje él durante el campeonato, pero ya nos dejó en claro que su objetivo es seguir cumpliendo sus compromisos en Argentina”, aclaró el ingeniero mecánico.

Por otra parte, Marcelo Occhionero hizo referencia a una posible vuelta de Mariano Werner al Turismo Nacional en 2023. “"La intención es que esté. La alternativa va a ser lo del TN y las carreras que le dan”, comentó Occhionero sobre un hipotético regreso de Werner.

La categoría

La Trans-Am comenzó a rodar en 1966 bajo el paraguas de la Sports Car Club of America (SCCA). El calendario incluye carreras en autódromos y circuitos callejeros.

El parque se divide en las clases TA y TA2, para autos fabricados a partir de una estructura tubular; y GT (Gran Turismo), SGT (Súper Gran Turismo) y XGT (Gran Turismo Extremo) para vehículos de producción.

Para los chasis la categoría tiene tres proveedores: Howe Racing Enterprises, Mike Cope Racing y M-1. Mientras que para las carrocerías están Five Star RaceCar (Chevrolet Camaro y Ford Mustang) y Howe Racing Enterprises (Dodge Challenger).

Los motores, que generan unos 500 caballos, son preparados por Brand Racing Engines (GM), Katech (GM y Ford), Koury Race Engines (Ford, GM y Dodge), Schwanke Engines (GM LS3), Wegner Motorsports (GM y Ford) y Sampson Racing Engines (GM y Ford).