Mariano Werner se consagró campeón del TC

El ídolo de Fordo obtuvo así el campeonato que se le escapó hace diez años, cuando hacía sus primeras armas en el TC. A lo largo del torneo, Marianito logró tres triunfos, mostrando un andar sólido de la mano del buen auto que le entregó el Memo Corse con el confiable motor de Rody Agud."

"Dale campeón, dale campeón"

Una vez finalizada la carrera, Werner no pudo contener su emoción por lograr el campeonato del TC, el primero en su historial. El paranaense pintará el 1 el año próximo en su auto y a la hora de analizar su conquista expresó: "No doy más, es increíble, muchas gracias a todos los que me apoyaron, a los que me perdonaron y a los que me castigaron. Un beso a mi señora y a mis hijos. Le agradezco a todos mis mecánicos, al equipo y a mis esponsores. A todos los entrerrianos que hoy consiguieron dos títulos acá en San Juan. Tenía el estómago cerrado y no podía mirar mucho lo que pasaba en la carrera. Me voy a olvidar de mucha gente, pero todos hicieron lo suyo. Tardó, pero cumplí el sueño".