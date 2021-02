Mariano Werner presentó la nave para defender la corona

Luego agregó: “Llegamos con lo justo porque es un auto nuevo que tiene todos los detalles y todos los elementos. Por supuesto que tenemos muchas ansias de que llegue el fin de semana para ver dónde uno se encuentra”.

Mariano Werner.jpg Mariano Werner comenzará a defender el 1 el próximo fin de semana en La Plata UNO / Diego Arias

Werner ya fue parte del equipo del Gurí y las cosas fueron bien, pero ahora regresa como el número uno. “Me une una gran relación y desde que me fui de su equipo quedó la puerta abierta para volver. Hubo varios amagues y el año pasado se escapó la chance de estar juntos, pero la llama quedó encendida y lo pudimos conseguir ahora. El 2020 fue muy bueno para mí y estoy agradecido a Marcelo Occhionero por la posibilidad que me dio y por supuesto la vinculación vino por la no continuidad de los mecánicos, el preparador y el motorista así que de esa situación se dio todo, el alejamiento y el acercamiento con el Guri”.

¿Relajación? Negativo. Mariano quiere todo. “La realidad es que a fin de año dije ya está, pero eso me duró cinco o seis días porque creo que eso es algo que uno lleva adentro, el deporte, la pasión y las ganas de poder funcionar bien y poder ser mejor en varios aspectos. Quiero optimizar lo físico como lo deportivo y el presupuesto, que no es menor. Estoy ansioso y quiero tener un buen campeonato y una buena defensa de campeonato. Costó tanto y es tan lindo el uno que no lo quiero despegar”.

EL EQUIPO TC.

Además de Mariano Werner otra de las novedades es la incorporación de Juan Bautista De Benedictis con el Ford que usó Emiliano Spataro en 2020. Esta será la 2ª etapa del necochense junto al team con sede en Paraná, ya que corrió durante el campeonato 2019 alcanzando dos podios y la clasificación a la Copa de Oro. El equipo Torino estará conformado por Carlos Okulovich, que afrontará su segundo ciclo en la estructura con el auto que usó el año pasado (finalizó 23º en el certamen). A él se suma el campeón del TC Pista, el ramirense Ayrton Londero.

La escuadra encargó una estructura nueva, pero ante la demora de la entrega por parte de la ACTC encararía las primeras competencias con un auto alquilado.

EL INICIO.

El TC dará comienzo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata el fin de semana, 20 y 21 de febrero. El sábado se efectuarán los entrenamientos y series de clasificación, mientras que el domingo serán las series y la gran final.