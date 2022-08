Mariano Werner - Diario UNO (6).jpg

En ocasión de esta 30ª visita del TC al circuito entrerriano, la Máxima igualaría el récord de participantes de la temporada 2022. También hubo 50 autos en las cuatro primeras fechas del torneo: Viedma, Centenario, Concepción del Uruguay y Toay. Luego se sucedieron cinco carreras en las que no se alcanzó el medio centenar de máquinas, con Posadas (45 coches) como el otro extremo.

Mariano Werner - Diario UNO (13).jpg Mateo Oviedo / UNO

Mariano Werner dijo en su llegada a UNO: "Siempre es un gusto poder estar acá de local, después de dos años en los cuales fue difícil por la pandemia. El año pasado fue sin público".

Luego comentó: "siempre uno tiene la posibilidad de estar de local, un poco las ganas, la presión. Pero sobre todas las cosas, disfrutándolo de vuelta con la gente de uno".

En cuanto a la espera por las entradas que regala UNO a sus lectores Mariano Werner dijo: "Desde hoy temprano haciendo cola para sus entradas, la verdad que es un orgullo poder estar acá".

CÓMO LLEGA

"Bien, se está trabajando fuerte. En este momento están roleando los dos motores que ha preparado el motorista para esta carrera. Chequeando todo para tener un buen fin de semana, más allá de que hay alguna probabilidad de lluvia para el día sábado, es importante llegar bien preparado y para eso hemos trabajado", aseveró.

"Siempre el pensamiento es ese, desde hace un mes hasta el día, no hay uno solo que me cruce en la calle que me diga 'Marianito, tenemos que ganar'. Eso se lleva adentro, siempre uno corre para lo mismo, sobre todas las cosas, esperemos hacer un buen papel. Estar en la pelear e ir saltando cada una de las pruebas".