Mariano Werner considera que no es buena la temporada de TC

Mariano Werner TC.jpg Mariano Werner busca cambiar el rumbo desde la próxima fecha en Paraná.

“El año es apenas un 40% de lo que había imaginado”, admitió Mariano Werner, al analizar cómo transita la temporada 2023, en la que defiende el N° 1. “Poco realmente. Es necesario ser regular y contundente, pero no lo fuimos. Pero también es cierto que el año pasado fue igual y salí campeón. No me gustaría sufrir tanto”, agregó el piloto de Ford en Carburando.