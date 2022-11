Marcos Rojo pidió por la continuidad de Ibarra

A su vez, se mostró expectante por la próxima temporada."Hugo agarró con el torneo comenzado, ahora tenemos una pretemporada que va a venir muy bien para trabajar y tomar la idea. Después otra vez va a ser un año muy largo. Tenemos un gran plantel y el año que viene somos de vuelta candidatos", aseveró.

Por otro lado, Rojo se refirió al Trofeo de Campeones que el Xeneize no pudo levantar e indirectamente fue duro con Tello, a quien ya había criticado en redes sociales. "Da bronca, obvio. Yo estaba en casa, pero de Tello no quiero hablar, no voy a decir nada, solo hay que mirar los partidos que nos ha dirigido y sacar sus conclusiones. Pero ya pasó, nosotros habíamos ganado los dos torneos, Racing ganó el desempate y se dio la final. Pero hay que seguir, hicimos un gran papel este año y hay que quedarnos con eso", señaló.

Además, el futbolista de 32 años sacó chapa de la temporada del Xeneize que levantó la Copa de la Liga y la Liga Profesional este año y manifestó: "Demostramos que somos los mejores. Ganamos los dos torneos, peleamos la Copa Argentina, no se dio con Racing pero hicimos un buen partido. Hemos ganado partidos importantes. En la Libertadores tuvimos mala suerte, merecimos haber pasado ante Corinthians. El año pasado fuimos los últimos en irnos de vacaciones y ahora también".

Por último, Rojo indicó cómo se encuentra de la lesión y su felicidad por estar en el conjunto de La Ribera. "Me encanta estar en Boca, he crecido mirándolo y uno siempre sueña con llegar. Estoy disfrutando mucho y espero recuperarme pronto para volver. Desde que tengo un año que mi viejo me ponía la camiseta de Boca", cerró.