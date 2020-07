Marcos Pereyra: el solista entrerriano nominado a los Gardel

Marcos Pereyra nació en Victoria el 23 de marzo de 1987. Tuvo un paso fugaz por el fútbol en 25 de Mayo. Defendió “muy poquito” y fue al arco, pero no fue su fuerte. Después anduvo bien en vóley en los torneos intercolegiales. Su pasión estuvo ligada a la música desde muy pequeño. Vio a su padre tocar la guitarra en su casa y a pesar de su resistencia a enseñarle, finalmente lo introdujo en la música.

Marcos, a los 6 años, ya estaba tocando en los escenarios de la Ciudad de las siete colinas. Formó Las Guitarras Chamameceras junto a su hermano y dúo con Franco Giaquinto. Pero la mayor parte de su carrera la hizo como solista. Marcos estuvo cuatro veces en Cosquín, dos veces en Jesús María y recorrió casi todos los escenarios de la provincia. Artista infaltable en la Fiesta Nacional del Chamamé en Federal, Marcos se ganó un lugar preponderante en el género. Estuvo en los escenarios de la Fiesta del Mate y el Festival de Jineteada de Diamante.

El cantautor también llevó su música al exterior. Tocó en Estados Unidos y México. Este mes fue nominado a los Premios Gardel por su disco Canciones, grabado en 2019, en la categoría Mejor Álbum de Chamamé. Competirá con Monchito Merlo, Las guitarras de Curuzú, Miguel Figueroa, Javier Solís, Hermanos Zalazar, Hermanas Vera y Chamamé Aborigen.

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca Juniors. Menos un hermano que no sé qué le pasó, en casa somos todos de Boca.

—¿Un club?

—25 de Mayo de Victoria.

—¿Un triunfo?

—La primera Copa Liberadores de Carlos Bianchi y la Intercontinental contra el Real Madrid.

—¿Un equipo?

—Ese equipo de Boca que le ganó al Real Madrid.

—¿Cuál fue tu primer sueldo, viático o changa?

—Tenía 12 años y fue en el Encuentro Nacional del Gaucho en Río Cuarto. Me pagaron 400 pesos y viático aparte. Era un platal.

—¿Un estadio o una cancha?

—Vivo a una cuadra de la cancha de 25 de Mayo, así que esa es mi cancha.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Un gol del Chipi Barijho para Boca en una Copa que nos permitió pasar de fase. Y el de Maxi Rodríguez en el Mundial 2006 ante México.

—¿Con quién te hubiese gustado abrazarte después de un gol?

—Con Diego.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Diego, Mario Alberto Kempes, con el que tengo buena relación, Fillol, Vilas y Manu Ginóbili.

—¿Cómo conociste a Kempes?

—Lo conocí en Estados Unidos porque fue al Festival donde fuimos a tocar en 2018. Él fue y se acercó después que nosotros hicimos Merceditas. Nos vino a felicitar y nos contó que le gustaba el pescado. Hicimos una pequeña relación y el año pasado cuando volvimos me pidió que le lleve dulce de leche, pero sin azúcar, para un amigo. Le llevé como cinco frascos y cuando llegué me los quería pagar. Ni loco le dije, entonces me regaló su libro autografiado que lo tengo en casa. De vez en cuando charlamos y es un gran tipo.

—¿Y tres del mundo?

—Diego está siempre, Messi y Oscar de La Hoya.

—¿Para qué sos bueno?

—Para el asado ando bien.

—¿Que te gusta hacer en los momentos libres?

—Me gusta estar cerca de la naturaleza, el río, el campo. Y si es un atardecer, mejor. Y a lo sumo con una persona más, si no medio solo nomás.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—En mi familia nunca faltó nadie. Tengo miedo de no poder soportar esas ausencias.

—¿Qué cosas te sacan?

—Las injusticias y me gusta ser parejo. Me saca la gente que saca ventaja. Tiene que ser para todos iguales.

—¿Que cosas te hacen reír?

—A mí me hace reir mucho el entrerriano. No me río tanto con un humorista sino con las expresiones, los gestos. Mi hermano Silvio me hace reír.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Compré una maquinita para cortarme el pelo en Estados Unidos. La enchufé, hizo un ruido y ahí quedó. La traje de allá y pensaba cortarle el pelo a todos los vecinos más o menos.

—¿Una comida?

—Varias, pero el asado. Con un pedacito de galleta y chau.

—¿Un postre?

—Queso y dulce.

—¿Una bebida?

—El vino.

—¿Qué música escuchás?

—Tengo gustos variados. Escucho mucho Beatles, Juan Gabriel, Antonio Tarragó Ros. Me di cuenta que me gusta mucho la melodía. Me importa la letra, pero me conmueve una linda melodía.

—¿Un disco?

—Es difícil. Si es de Antonio elijo ese que se llamó Chamamecero y que después se reeditó con otro nombre: Pueblero de alla ité. Ese disco me gusta mucho.

—¿Una canción?

—Es complicado también. María va es una canción que me conmueve. La canto siempre y siempre me moviliza.

—¿Un escenario?

—El Cine Teatro de Victoria, ese escenario me ha dados cosas lindas y momentos de muchos sentimientos. Cosquín y Federal es hermoso, pero no me han dado lo que me dio ese escenario.

—¿Un sueño como artista?

—Poder llevar a la provincia de Entre Ríos a la escena nacional. Como lo fue en la época de los Hermanos Cuestas. Que la provincia vuelva a tener un referente nacional. Si no soy yo que sea otra persona y poder contribuir para eso.

—¿Una película o serie?

—Volver al Futuro. La miro todos los días si es posible.

—¿Un viaje?

—A Estados Unidos, me gustó mucho.

—¿Una ciudad?

—Victoria.

—¿Un barrio o lugar de tu ciudad?

—Mi barrio. El barrio Luján. Aunque yo estoy entre el Luján y el Garrotazo. La cancha de 25 divide. Soy medio de cada uno, ja.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Italia porque tengo descendientes italianos por el lado de mi mamá.

—¿Un hombre?

—Mi viejo.

—¿Una mujer?

—Mi mamá.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Tengo el contacto de Kempes o de Tarragó Ros, gente que considero muy valiosa.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Cristiano Ronaldo.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Me hubiese gustado ser algo que tenga que ver con la electricidad. Técnico o algo así. Siempre me llamó la atención.

—¿A quién le sacás la roja?

—A esos gobernantes o personas que toman decisiones sin importarle nada.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de River.

REDES

—¿Cuántos grupos de Whats-App tenés y cuál es el mejor?

—Tengo como cinco o seis y el mejor es: Peña la Saratonga, una que tenemos hace 15 años.

—¿Quién te gustaría que te siga en Instagram?

—Paul McCartney.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Paul tocando, foo. No me importa más nada.