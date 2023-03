Marcos Martínez ganó por nocaut en San Agustín.

Bajo una temperatura asfixiante, el Club San Agustín fue testigo del enorme triunfo por nocaut de Marcos Martínez en la divisional Superpluma. Maquinita se preparó con todo para esta nueva presentación y no decepcionó. Cumplió con creces y encontró el éxito mediante la vía rápida llegando a los dos minutos del primer asalto.

box san agustin 3.JPG Juan Ignacio Pereira / UNO

Antes del combate de fondo hubo combates amateurs, masculinos y femeninos, que deleitaron a todos los presentes. Se destacan los éxitos de Ignacio Beber, La Cobra Migliarini, El Torito Villagra, Luis Suárez, Matías Pérez y Morena Rodríguez

box san agustin 2.JPG Juan Ignacio Pereira / UNO

Expúgiles y actuales boxeadores como Daniel Aquino, Ulises Cloroformo López y El Toro Villagra estuvieron presentes y fueron ovacionados por los espectadores cuando los hicieron subir al ring para distinguirlos.

“La verdad que ganamos bien ya que estábamos súper bien entrenado. Sabíamos que iba a ser complicado llevar adelante los 8 round en este ambiente. El salió con todo y metió la mano dura realmente. Es uno de los que más me pegó duro, del que más sentí las manos hasta ahora, pero yo también pude conectar mi mano porque estaba fuerte, la sintió y pude terminarlo”, expresó Maquinta en diálogo con Ovación y luego prosiguió: “La encontré rápido a la mano porque sabía que él tiraba, peor no volvía rápido. Entonces sabía eso que él tiraba, pero yo soy contragolpeador entonces conecté mi mano potente encima y después era cuestión de terminarla nomás”.

Marcos, además de estar impecable físicamente, trabajó en este regreso en la pegada y eso se notó. “Trabajamos junto a René Barreto, mi profe, y mi padre y entrenador. Hemos hecho un gran trabajo y acá están los resultados”.

La gente llenó el gimnasio del CASA, por los amateur, pero fundamentalmente por Maquinita algo que él siente y mucho. “La verdad que muy agradecido a toda la gente porque no es fácil venir a un evento con este calor. La gente se quedó esperando la última pelea, mi pelea. La gente está feliz y le pude regalar un triunfo que es lo que más quería. Siempre sentí el cariño de la gente y estoy muy agradecido con ellos”.

“Ahora el lunes a entrenar y seguir soñando con ser campeón del mundo porque ese siempre fue mi sueño. Quiero volver a ser campeón del mundo”, cerró.

El alza

El paranaense Ignacio Beber volvió a ganar en el campo amateur y sueña con pasarse al campo rentado. “Llevo 21 peleas de las cuáles perdí una, empaté 2 y ganes todas las otras. Por ahora vamos bien y quiero ver si el año que viene no metemos a profesional. Los amateurs estamos bien entrenados, nada que ver a cómo era antes. Yo antes peleaba porque me gustaba, pero ahora es otra cosa y me lo tomo con más ganas. Quiero ser profesional y lo vamos a intentar”.

box san agustin.JPG Juan Ignacio Pereira / UNO

Balance

Fabricio Pistrili, el promotor del evento se mostró feliz. “El balance es súper importante y positivo. Tuvimos un gran apoyo de la barriada de San Agustín y eso es muy importante. Paraná es una gran plaza y Maquinita lo demostró”.

