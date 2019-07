Marcos Kremer volvería al 15 inicial

El entrenador de Los Jaguares, Gonzalo Quesada, no dispuso una formación en la práctica de ayer, ya que dará a conocer hoy el equipo que saltará a la cancha en la madrugada del sábado en la final del Súper Rugby frente a Crusaders. Pero no sería extraño que se ensayen algunas variantes para adecuarse a la mejor estrategia para la final. El primero sería el ingreso del wing Ramiro Moyano, recuperado de una lesión, volvería al primer equipo en lugar de Sebastián Cancelliere.

El tucumano jugó un torneo formidable y llega en buena forma en el momento más importante. Además, el concordiense Marcos Kremer volvería a ser titular. Pese a que su posición como recambio de alto impacto en los últimos partidos fue positiva, esta vez Quesada necesita ese tipo de energía y potencia desde el primer minuto. Ocuparía el lugar de Tomás Lezana.

Por último, la dificultad extra que presenta el adversario en el scrum hace necesario un refuerzo específico. Enfrente estará la primera línea completa de los All Blacks: Joe Moody, Codie Taylor y Owen Franks. Por eso Nahuel Tetaz Chaparro volvería a la formación titular en la posición de Mayco Vivas. Rugby Vela En definitiva, el equipo formaría con Emiliano Boffelli; Sebastián Cancelliere, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Matías Moroni; Joaquín Díaz Bonilla y Tomás Cubelli; Marcos Kremer, Javier Ortega Desio, y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti; Santiago Medrano, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro.

HABLÓ ORLANDO. Pasó otra jornada en Christchurch, donde Jaguares continúa preparándose para la final del Personal Super Rugby, que se jugará el sábado ante Crusaders. La ansiedad crece pero hay tiempo para mirar hacia atrás y entender cómo fue el camino hasta este presente. “Recuerdo el primer partido en el Super Rugby con Cheetahs donde empezamos a meternos en un mundo desconocido”, cuenta Matías Orlando.

“No sabíamos de qué se trataba. Empezábamos algo nuevo y a vivir una experiencia diferente. Hubo muchas frustraciones en el camino y cuatro años después estamos por disputar la final. Es muy loco y lo estamos viviendo de una manera increíble”.

El wing tucumano que se formó en Huirapuca, se posiciona en el presente y afirma que “Estamos acá porque es lo que queríamos y lo que soñamos. Logramos el propósito que buscamos, de trabajar día a día en busca de algo y lo alcanzamos. No ha sido fácil llegar hasta acá y no queremos dejar pasar esta oportunidad”. No hay antecedentes frente a Crusaders en esta temporada donde los locales llegan invictos jugando en Christchurch: disputaron 10 partidos, ganando nueve y empatando el restante.

Jaguares, por su parte, arriba a esta definición con una racha de siete victorias consecutivas. “No sé si somos mejores nosotros o ellos, pero el sábado se juegan 80 minutos, en donde se va a definir quién es el mejor y queremos ser el mejor equipo. Toda la experiencia que sumamos estos años hacen que hoy tengamos mucha confianza y sabemos que tenemos la capacidad de jugarle de igual a igual a un equipo que todos ven como favorito y que viene de ganar los últimos dos torneos”.

El equipo llegó a esta ciudad el martes y Orlando cuenta que la preparación en esta semana corta tiene mucha importancia “El descanso, el entrenamiento, la alimentación y los detalles. Haciendo esas cosas bien, vas ganando confianza y tranquilidad para llegar al día del partido y decir ‘ya ganamos en eso’, ahora quedan los 80 minutos en la cancha para hacer las cosas bien”. En esta temporada Orlando estuvo en los cinco partidos disputados ante franquicias de Nueva Zelanda, suma 16 apariciones en 2019 y totaliza 57 partidos desde que comenzó el Personal Super Rugby en 2016. Además, fue el capitán en los partidos ante Blues, Stormers, Reds y Sunwolves. El centro es el tryman de la franquicia, habiendo apoyado en ocho oportunidades este año y tiene 15 tries en total.