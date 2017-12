Marcos Kremer: "Nunca imaginé jugar en Los Pumas"

Marcos Kremer cerró un año excelente. Rápido se encontró con la posibilidad y no la desaprovechó. Jugó el Súper Rugby con Los Jaguares, donde firmó contrato, y fue parte del Rugby Championship junto a Los Pumas. Es más con este seleccionado terminó siendo de la partida en los últimos compromisos del equipo de Daniel Hourcade.









El jugador concordiense, que será parte de la Foto de los Destacados del Año de Diario UNO (suplemento que sale el 31 de diciembre), habló de modo más extenso con Ovación y analizó su 2017. "Nunca imaginé jugar en Los Pumas. Quería ver hasta dónde llegaba, siempre di el máximo para ver hasta dónde llegaba. Si lo hacía hasta Argentina XV sería bienvenido y si llegaba hasta Los Pumitas también. Tuve la suerte de llegar hasta Los Pumas y hasta Los Jaguares, donde tengo un contrato profesional y no es poca cosa. Estoy muy contento por el presente que estoy teniendo".









Todo se dio muy rápido. La verdad que en dos años pasamos por todas las etapas y hablando con todos me dicen lo mismo. Muy pocas veces se ve en un deportista que ese crecimiento sea tan ligero", consideró el tercera línea de tan solo 20 años y que surgió del Club Los Espinillos de su ciudad natal.





Jaguares fue el primer paso. Krato, como lo apodan, analizó su producción en la franquicia. "En 2016 jugué solo dos partidos a lo último, justo después del Mundial Juvenil y ya vi cómo era el tema. Después ya con una pretemporada con Jaguares donde nos pusimos a punto, creo que entramos más en ritmo y comencé a jugar todos los partidos hasta la fecha 10 o 12 jugué siete de titular. No me lo esperaba porque yo estaba ahí para aportar mi granito de arena y dar lo mejor de mí".









"Después de eso Los Pumas y la verdad que una experiencia inolvidable. Todos los partidos de suplente y el último ante Australia jugué de titular. Después en la ventana de noviembre hice los tres de titular. Me cambiaron de puesto ya que terminé jugando de siete, el puesto que a mí siempre me gustó jugar y donde me siento cómodo, así que muy contento, todo bien", aseguró Kremer respecto de su presencia en Los Pumas.





El entrerriano enfrentó de golpe a rivales como Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. El significado es inmenso. "Es increíble porque enfrenté jugadores que yo hace dos años solo los miraba por Internet. Después a la hora de entrar a la cancha trato de no hacer diferencia y busco perderles el respeto porque si lo tengo no voy a llegar a ganarles o a competirles de buena manera. Intento dar lo máximo".









"El físico lo tuve que cambiar bastante más que nada el peso para ponerme más ágil. Todo fue trabajo de la pretemporada que dio sus frutos. Después de aire estoy bien porque me cuido mucho en las comidas. No hay que regalar nada", enfatizó Kremer en referencia a los cuidados que hay que tener para ser un Puma.