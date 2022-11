Marcha atrás con la cinta de capitán LGBTQ en Qatar 2022

Y sigue: "Estábamos preparados para pagar multas económicas que normalmente se aplican a las infracciones sobre el uso de indumentaria y teníamos un fuerte compromiso para usar las cintas de capitán, pero no podemos poner a nuestros jugadores en la situación de que podrían ser amonestados o incluso forzados a abandonar el campo de juego".

Por último, la FA le pegó a la FIFA: "Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes. Le escribimos a la FIFA en septiembre informando nuestro deseo de usar la cinta de capitán de One Love para apoyar activamente a la inclusión en el fútbol, pero no tuvimos respuesta. Nuestros jugadores y entrenadores están desilusionados, pero son partidarios de la inclusión y van a mostrar su apoyo de otras maneras", cerraron.

Hjulmand, DT de Dinamarca, y el brazalete 'One Love': "El mensaje no es controvertido"

"No debe ser una decisión de los jugadores. Imaginen pisar el terreno de juego antes del saque inicial con una tarjeta amarilla. Eso no es posible. Ya hemos jugado con ese brazalete, sobre todo en competiciones UEFA (en la Liga de Naciones). Veremos qué sucederá hoy con las otras selecciones que han anunciado que jugarán con el brazalete. Esta no será decisión de los jugadores, sino de la federación", explicó Hjulmand en conferencia de prensa.

Hjulmand insistió en que Dinamarca tendrá que esperar "respuestas claras" y conocer cuáles son las decisiones antes de decidir qué hacer definitivamente. "El mensaje no es controvertido. No veo el problema. Hemos usado este brazalete antes", insistió.

El Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2022 señala en su articulo 24 sobre el equipamiento de las selecciones que "jugadores y oficiales tendrán prohibido mostrar mensajes políticos, religiosos o personales o lemas en cualquier idioma o forma en el uniforme, el equipamiento (bolsas de deporte, botelleros, botiquines, etc.) o en el propio cuerpo".

También el Reglamento de equipamiento de la FIFA indica (13.8.1) que "en las fases finales el capitán de cada equipo llevará el brazalete de capitán que suministre la FIFA" y su Código Disciplinario prevé, en el apartado de infracciones y conductas ofensivas, que podrán imponerse medidas disciplinarias a quienes se sirvan "de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva" (art.11, 2 c).