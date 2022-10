Marcelo Estigarribia, el Kun Agüero entrerriano

Embed ▶️ La palabra de Marcelo Estigarribia, el goleador de la décima edición



El Chelo no ocultó la emoción por la consagración del elenco de barrio Villa Sarmiento en Mendoza. "Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que conseguimos", se sinceró. "Además haber finalizado como goleador es muy importante en lo personal porque no había arrancado bien el año", añadió.

"Somos justos campeones porque fuimos al frente en todas las canchas, tanto en la Copa como en el torneo. Este equipo se lo merecía porque salió a jugarse la vida en todos los partidos. Esta vez no fue la excepción. Por momentos La pasamos mal porqué Talleres tiene buenos jugadores y es un buen equipo, pero nos sobrepusimos. Supimos bancar los momentos difíciles del partido. Redondeamos un título que lo merecimos", chapeó

Por último, indicó que el título del equipo fue más importante que cada uno de los tantos que celebró. "todos los goles fueron muy importante, A todos los disfruté mucho. Es difícil quedarme con alguno. Me quedo con esta felicidad que tenemos, que pueda estar mi papá compartiendo este momento conmigo".