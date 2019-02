Maravilla Martinez recordó la vergüenza más grande de su vida

"Estaba mi papá afuera. 48 horas antes había hablado con mi padre y le había dicho que no se me iba a escapar la oportunidad. En la primera caída, me levanté muy rápido y mi cabeza estaba por saturno. No sabía qué pasaba. Veía adelante mío a un hombre haciendo señas. Sentís una sensación placentera cuando te noquean. De repente me desperté, miré a mi izquierda porque estaba mi padre y sentí la vergüenza más grande de mi vida. Mi viejo estaba congelado. Se me cayó la cara de vergüenza cuando lo vi. Fue el trampolín que necesitaba", afirmó sobre aquel combate del 2003 en el Manchester Arena.