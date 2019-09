Maravilla Martínez dejó su huella en Paraná

El Club Ciclista Paraná contó el sábado por la noche con una visita de lujo ya que el campeón del mundo de peso mediano Sergio Maravilla Martínez efectuó una exhibición junto a Ulises Cloroformo López, ex boxeador y monarca argentino y sudamericano y además promotor junto a Roque Romero Gastaldo de la velada amateur que tuvo como plato fuerte la presentación de Milagros Segovia.

Un gran marco de espectadores se dio cita a calle Santiago del Estero para que sea una noche como las de antes, a puro box y a estadio lleno.

Maravilla, algo extenuado por los tres asaltos que hizo con Cloroformo, luego de bajarse del ring y recibir el afecto de la gente, habló con Ovación. “La verdad que estoy tranquilo y muy contento. Ulises es un buen muchacho y tuvimos los dos cuidado de no golpearnos en la cabeza. Imagino que él no se habrá cruzado con muchos zurdos y yo tampoco me crucé con muchos zurdos. Fue incómodo para los dos poder soltarnos y teníamos miedo de golpearnos”, dijo y confesó: “Uno cuando tiene esta edad, yo tengo más de 40 y él 40, vemos la vida desde otro ángulo. Lo que para los chicos no es dolor, para nosotros es mucho dolor. Para los pibes un salto de un metro es para nosotros una lesión. Los dos tuvimos cuidado, pero yo me sentí muy contento. Todo lo que esté relacionado con el boxeo me hace sentir feliz a mi”. El cariño que recibió Maravilla en Paraná fue increíble. Muchos fanáticos fueron a tomarse una foto con el campeón. “La gente me muestra un cariño que es increíble. Un cariño que es espectacular y yo sólo fui boxeador. Esta bien lo di todo y eso la gente lo valora, pero es demasiado. Soy un tipo común y corriente. Me levanto de mal humor y eso. Cuando tengo hambre me pongo de mal humor. Es decir, soy un tipo común y corriente sólo que trabajé muy duro en algo que se me dio bien porque encontré el hueco y me metí de cabeza. Debe ser porque se ven reflejados en mi que salí de un barrio muy humilde y llegue a una posición sociocultural buena gracias al trabajo, el entrenamiento y la disciplina y por ahí se verán bien representados”.

